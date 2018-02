Dodik kažnjen zbog brze vožnje kod Vinkovaca, vozio 200 na sat

Foto: Hrvoje Jelavić/ Pixsell, Hina

PREDSJEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako ne želi zaštitu hrvatske policije te je zanijekao kako je uopće tražio posebni tretman pri njegovu iznenadnom boravku u Karlovcu ovog tjedna dodajući kako mu je želja da ubuduće uopće ne mora putovati kroz Hrvatsku nego samo kroz Srbiju.



Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci zanijekao tvrdnje hrvatskih medija kako je njegova pratnja razoružana pri ulasku u Hrvatsku odnosno kako mu je uskraćen tretman štićene osobe jer nije državni dužnosnik.



"Ne treba me štititi policija Hrvatske.... Ne osjećam se sigurno da me oni štite i vjerujem da će veoma brzo biti izgrađen put od Banje Luke do Bijeljine i do granice sa Srbijom i neće biti potrebe za putovanje kroz Hrvatsku", kazao je Dodik očevidno uvrijeđen tretmanom kakvoga je imao u Hrvatskoj.

Kažnjen zbog prebrze vožnje



Novinarima je potvrdio kako je nedavno morao platiti kaznu zbog prebrze voženje u Hrvatskoj.



Presretač hrvatske prometne policije zaustavio je Dodika i njegovu pratnju na autocesti pri povratku iz Beograda u Banju Luku jer su vozili brzinom od 200 kilometara na sat.



"Kod Vinkovaca je moju kolonu zaustavila hrvatska prometna policija zbog prekoračenja brzine. Uredno smo platili kaznu i to je to", pojasnio je Dodik taj događaj za kojeg nije naveo kad se točno zbio.

Prošli tjedan neočekivano stigao u Hrvatsku

Podsjetimo, dan nakon što je Vučić otišao, u Hrvatsku je stigao Dodik. Predsjednik RS-a stigao je u Karlovačku županiju, gdje je posjetio manastir SPC-a u Donjem Budačkom.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Komentirajući Vučićev posjet u Dnevniku RTL-a, Milorad Dodik rekao je da je predsjednik Srbije donio poruku mira i kako mu se čini da bi nakon susreta predsjednice Republike Hrvatske i njega stvari mogle krenuti na bolje. Istaknuo je i da se iz Srbije ne trebaju nikome ispričavati"Dapače, to bi trebali napraviti Hrvati koji su nad Srbima napravili mnogo veća zlodjela", rekao je.Dodao je kako ne pamti Vučićev govor o 'Velikoj Srbiji' i poručio da se takvih tema više ne bi trebalo doticati. "Da je 1941. bilo Republike Srpske, ne bi Srbi stradali od zločinaca iz NDH", rekao je Dodik.Ponovio je da Republika Srpska nabavlja 2500 pušaka. Na pitanje RTL-ova novinara je li to jedna od metoda zastrašivanja političkih protivnika, novinaru je uzeo mikrofon i rekao: "Ma dajte mikrofon da vam kažem, ma ja sam dovoljan da ih sve zastrašim."Dodao je kako ne razumije zašto se u BiH dignula takva drama oko 2500 pušaka. "Pa nismo imali nikakvo oružje, pa i vi ste nabavili nove pa nikom ništa. S obzirom na prijetnje u regiji i BiH, nama je to potrebno", rekao je Dodik.