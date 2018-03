Dok Hrvatska sudi dečku koji je viknuo "HDZ lopovi", austrijski sud je dozvolio psovanje političara

Foto: Facebook

AUSTRIJSKI sud odlučio je poduprijeti i potvrditi slobodu govora u toj zemlji. Pokazati srednji prst i reći "fuck" političaru, pa čak i vicekancelaru, u Austriji je dopušteno uz uvjet da to bude dobro obrazloženo. Tako je presudio Prizivni sud, odnosno drugostupanjski u Beču pozivajući se na slobodu mišljenja.

S druge strane, naša policija promptno je prijavila 18-godišnjeg mladića iz Poreča Marka Starčića, kad je 23. kolovoza prošle godine doviknuo premijeru Andreju Plenkoviću: "HDZ lopovi! Lopine!"

Štoviše, za razliku od hrvatskog slučaja, simptomatičnog za odnos naših državnih službi prema kritici vladajućih, u Austriji je sam vicekancelar Hanz-Christian Strache morao podnijeti prijavu za “javno vrijeđanje” zbog toga što su mu aktivisti krajnje lijeve organizacije “Linkswende jetzt” (Nalijevo odmah sada) na javnoj manifestaciji poručili “fuck Strache” (jebeš Strachea) uz podignuti srednji prst i iznijeli niz razloga za taj čin.

No austrijski prvostupanjski sud odbacio je njegovu prijavu, a drugostupanjski je potvrdio njegovu odluku. U presudi objavljenoj u srijedu, suci su istaknuli da se "odbacivanje političkog čelnika" može "izraziti na provokativan i šokantan način" i da je to "temeljni element slobode mišljenja".

Ima li u Hrvatskoj slobode govora?

U Hrvatskoj je pak sama policija podnijela prijavu po službenoj dužnosti i to zbog prilično upitnog razloga: narušavanja javnog reda i mira vikom. Dakle, sudeći prema prijavi, potpuno je sporedno to što je Starčić vikao baš na premijera i predsjednika HDZ-a, a ne na neku nasumičnu osobu na ulici. No teško je ne primijetiti da se vrijeđanje i prijetnje HDZ-ovim političarima u ovom i u drugim slučajevima promptno sankcioniraju, a drugim osobama baš i ne.

Bilo kako bilo, ostaje vidjeti hoće li sud zaista prihvatiti ovu skandaloznu prijavu i osuditi mladića iz Poreča za vikanje na premijera Plenkovića, javnu osobu koja obnaša najodgovorniju funkciju u zemlji i koja bi upravo zbog toga trebala biti u stanju primiti kritiku, makar ona bila uvredljiva i izražena povišenim tonom.

U suprotnom, postavlja se pitanje je li Starčić u pravu kad kaže kako sve manje vjeruje da u nas postoji sloboda govora. Plenković je, podsjetimo, komentirao taj slučaj samo floskulom kako “zakon treba provoditi”. No Austrija koja je članica Europske unije kao i Hrvatska, jasno je dala do znanja da je sloboda govora pravno načelo koje se mora očuvati, bez obzira na povrijeđene taštine političara. Zbog čega je situacija u Hrvatskoj toliko drukčija?