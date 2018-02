Dolar je prošlog tjedna ojačao najviše u 15 mjeseci

Foto: 123rf



NA SVJETSKIM valutnim tržištima dolar je prošloga tjedna prema košarici valuta ojačao 1,4 posto, što je njegov najveći tjedni dobitak u posljednjih 15 mjeseci, dok je tečaj eura oštro pao.



Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, prošloga je tjedna ojačao 1,4 posto, na 90,42 boda.



Pritom je cijena američke valute prema japanskoj oslabila 1,2 posto, na 108,80 jena, blizu najniže razine u četiri mjeseca.



No, dolar je znatno ojačao prema europskoj valuti, pa je tečaj eura potonuo 1,7 posto, na 1,2250 dolara.



Američka je valuta tjednima bila pod pritiskom zbog toga što je sve jasnije da američka središnja banka više neće biti jedina velika banka u svijetu koja zateže monetarnu politiku.



To se u ovoj godini očekuje i od drugih velikih središnjih banaka, prvenstveno europske, koja bi mogla ukinuti dugogodišnje poticajne mjere.



No, prošloga je tjedna došlo do naglog zaokreta na tržištima valuta, što je ponajviše posljedica oštrog pada cijena dionica na svjetskim burzama.



Velik pad dionica na Wall Streetu potaknuo strahove



Na Wall Streetu su prošloga tjedna vodeći indeksi potonuli više od 5 posto, najviše u posljednje dvije godine, što je negativno utjecalo i na ostale najveće burze u svijetu.



Posljedica je to strahovanja ulagača od jačanja inflacije, što bi moglo navesti američku središnju banku na ubrzanje tempa povećanja kamata.Fed je lani povećao cijenu novca u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, a očekuje se da će ove godine dodatno povećati kamate u dva do tri navrata, počevši od ožujka.Zbog toga rastu prinosi, pa je prinos na 10-godišnje američke obveznice u ponedjeljak dosegnuo 2,885 posto, najvišu razinu u četiri godine. Kasnije je, doduše, nešto pao, no ne značajnije, a rast prinosa potaknuo je uspon tečaja dolara.Stephen Gallo, valutni analitičar u tvrtki BMO Capital Markets, kaže da je ova rasprodaja na tržištima dionica i rizične imovine dovela do zdrave korekcije na tržištima valuta.Zbog pada burzi, ulagači su okrenuli prema valutama koje se smatraju sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena, kao što su japanska i švicarska.Tako je tečaj švicarskog franka prema euru tijekom tjedna nakratko dosegnuo najviše razine u posljednja četiri mjeseca.Prije prošlotjednog kaosa na tržištima, među popularnijim potezima ulagača bile su kupnje eura zbog očekivanja da će Europska središnja banka (ECB) postupno početi smanjivati izdašne monetarne poticaje u eurozoni.Isto tako, popularne su bile i prodaje jena temeljem stajališta da će japanska središnja banka Bank of Japan (BOJ) biti zadnja koja će okončati ciklus vrlo labave monetarne politike.No, to se prošloga tjedna promijenilo, pa je japanska valuta ojačala prema dolaru, dok je euro oslabio.Unatoč prošlotjednom rastu, vrijednost dolara prema košarici valuta i dalje je u minusu od početka godine, nešto više od 1,5 posto.