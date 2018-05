DOLAZI PROMJENA Vakula objavio što nas čeka idućih dana, najavio nove ekstreme

Foto: 123rf, HRT

KIŠE sljedećih dana neće biti posvuda, ali je, nažalost, teško tvrditi gdje će i kada izostati. I dok je s njom neizvjesno, kao i s munjama i gromovima, može se jamčiti kako će posvuda svakodnevno biti barem nekoliko sunčanih sati, a nastavit će se i iznadprosječna toplina. Svibanj nastavlja ritmom ekstremno toplog travnja, barem do sredine mjeseca, piše Zoran Vakula za HRT.



U Splitu je primjerice, na meteorološkoj postaji DHMZ-a na Marjanu, topliji početak svibnja od ovogodišnjeg zabilježen samo 2003. godine. U zagrebačkom je pak Maksimiru srednja najviša temperatura dosadašnjeg dijela svibnja umjerenija, ali je srednja najniža odmah iza rekordne iz 2013. godine. Ostvari li se prognoza za sljedeće dane, ove ćemo godine imati novih ekstrema.



Danas barem djelomice sunčano, ali posvuda ne i suho



U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno sunčano, prijepodne i vedro, samo ponegdje uz sumaglicu. Poslijepodne će biti razvoja oblaka, ali je vjerojatnost za kišu vrlo mala. Najniža temperatura od 8 do 10 °C, najviša oko 25 °C.



U središnjoj će Hrvatskoj poslijepodne biti samo malo manje toplo nego na istoku, ali i nestabilnije pa postoji velika vjerojatnost za poslijepodnevne i večernje pljuskove i grmljavinu, osobito u Posavini i uz granicu sa Slovenijom.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

I u gorju i na sjevernom Jadranu promjenjivo - prijepodne suho, pa i većinom sunčano, zatim oblačnije, ponegdje uz kišu i grmljavinu. Vjetar slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, promjenjiva smjera, a u noći i ujutro podno Velebita je još moguća jaka bura. Najniža temperatura zraka od 6 do 10 °C, uz more oko 15 °C, a najviša od 22 do 24 °C, u gorju oko 20 °C.Većinom malo valovito more bit će i na srednjem Jadranu, gdje će, kao i u unutrašnjosti Dalmacije, biti promjenjivo oblačno, već prijepodne uz povremenu mjestimičnu kišu, a moguća je i grmljavina. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 °C, poslijepodnevna od 23 do 26 °C.I na jugu Hrvatske relativno toplo, ali manje nego u utorak, uz više oblaka te vrlo vjerojatnu mjestimičnu kišu, gdjegod i grmljavinu, i uz uglavnom slab jugoistočni i južni vjetar, zbog kojeg će more biti malo valovito.Većih teškoća s valovima i vjetrom ne bi smjelo biti ni u nastavku tjedna, ali će nekima vjerojatno smetati nestabilna atmosfera i neizvjesnost u smislu - gdje će, kada i koliko pasti kiše te hoće li je uopće biti. Uvjeti će postojati svakodnevno, ali posvuda neće i pasti, ni na Jadranu, ni u unutrašnjosti, gdje se također kiša "mora" spominjati za sva područja, iako će u nekima vjerojatno izostati. Uz barem djelomice sunčano vrijeme ne i iznadprosječna toplina.Malo gdje će jutarnja temperatura biti niža od 10 °C, a poslijepodnevna će uglavnom biti između 21 i 25 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i malo viša.