DOLAZITE LI NA MARKOV TRG U 11? Čovjek s križem stigao je u Zagreb, ovo je njegova poruka Plenkoviću

SAŠA PAVLIĆ, čovjek s križem koji je prehodao skoro 200 kilometara, stigao je u Zagreb te će u 11 sati doći na Markov trg kako bi prenio svoju poruku i političarima. Njegovi pomagači križ su unijeli u grad nekoliko sati ranije.



Za 11 sati najavljen je prosvjed na Markovu trgu, povodom čega je na Facebooku napravljen i event pa bi mu se na Markovu trgu moglo pridružiti puno više ljudi nego što je mogao zamisliti.

Saša je putem svog Twitter profila poslao poruku premijeru: "Pozivam premijera republike Hrvatske g. Andreja Plenkovića, ministra zdravstva g Kujundžića i predstavnike udruga oboljelih da iskoriste današnji trenutak i nađu rješenje za problem neodgovarajućeg sustava liječenja djece danas u Hrvatskoj, a da ih građani podrškom čekaju vani."

Već danima hoda da bi prenio poruku



Podsjetimo, on već danima hoda starom cestom od Rijeke do Zagreba kako bi, kako kaže, prenio poruku. A poruka glasi otprilike ovako: Suludo je da teško bolesna djeca već mjesecima ne mogu dobiti lijekove, a u međuvremenu je odlučeno da se tri milijarde naših kuna potroši na polovne avione.



Pavlić je rekao da je nošenje križa do Zagreba jednostavno poruka. A konačni cilj sada trojice hodača je Markov trg gdje poruku namjeravaju prenijeti vladajućima. Onima koji su i donijeli odluku da za avione ima, a za djecu nema."Kap koja je prelila čašu bila je kad sam otvorio jedne dnevne novine i vidio da na jednoj stranici piše da država nema novaca za lijekove za djecu i šalje ih na klinička ispitivanja, a neka neće dobiti baš ništa. Na drugoj stranici bila je vijest o tri milijarde kuna koje će država dati za polovne avione. Mislim da bi to svakome trebalo upaliti alarm. Meni je upalilo i natjeralo me da napravim ovo što radim", rekao je Pavlić Indexu.Saša je jučer i prekjučer imao velike probleme s nogom, zbog čega je molio pomoć. Jučer mu je, nakon što je vidio njegov vapaj, došao pomoći fizioterapeut koji mu je osposobio nogu kako bi uspio stići do cilja. Cilja na kojem sigurno neće biti sam.