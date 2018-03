Donacijom od 29 milijuna dolara ispunjene sve želje nastavnika državnih škola u SAD-u

Foto: Twitter

TVRTKA Ripple donirala je školama diljem SAD-a 29 milijuna dolara u svojoj kriptovaluti i time ostvarila snove svih nastavnika povezanih na web platformi za donacije, javlja CNN.

Tvrtka za internacionalne transakcije Ripple donirala je web platformi DonorsChoose.org 29 milijuna dolara u svojoj kriptovaluti (Ripple - XRP). Platforma povezuje nastavnike diljem SAD-a, a zahvaljujući donaciji ostvareni su svi njihovi zahtjevi - njih ukupno 35.647, koje je uputilo 28.210 nastavnika iz 16.561 državne škole.

"Nikada do sada nismo doživjeli dan u kojem bi se ostvarili snovi tolikog broja školskih razreda", rekao je osnivač platforme Donors Choose Charles Best.

Thank you @ripple for funding our Donors Choose project "Next Generation Scientists!" We can't wait to get our new, science experiment materials! #BestSchoolDay #hornetsr2 @Ripple_XRP1 pic.twitter.com/6TfHoDk6BV