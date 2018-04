Dopisnik Balkan Insighta: Prosvjednici protiv rodne ideologije prodaju laži

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

HRVATSKI ratnici protiv navodne rodne ideologije namjerno pogrešno tumače rod i time dolijevaju ulje na vatru nasilja i diskriminacije, piše Alex Cooper za Balkan Insight . U nastavku donosimo najbitnije dijelove njegova komentara. Rodom se bave razna znanstvena područja, no teško ga je opisati i definirati. Međutim, možemo naglasiti ono što on nije: rod nije izmišljotina, nije binaran, nije nasilan i nije jednostavan. Najvažnije od svega, rod nije prijetnja. Rod nije ono što prosvjednici protiv Istanbulske konvencije i pokreti protiv takozvane rodne ideologije tvrde da jest.

Rod kao performativni proces

Kao prvo, rod doslovno ne može biti ideologija, jer se, riječima Judith Butler, radi o performativnom procesu. To znači da rod uključuje djelovanje, poput nošenja odjeće i načina na koji nas drugi poimaju. To je ono što zbunjuje mnoge: vaše tijelo ne određuje nužno vaš rod. Samo zato što ste rođeni s određenim spolnim organima, to ne znači da ste inherentno jedno, drugo ili treće. To je temelj feminističke misli i iskustva transrodnih i interspolnih osoba. Rod nije fiksni identitet jer na njega utječu mnogi faktori, od životnog iskustva do kulture i domovine.

Aspekti naših različitih identiteta neprestano se mijenjaju i preoblikuju. To je ono na što se misli kada se govorio o rodu kao spektru i kada se kaže da je on fluidan. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, rod podrazumijeva društveno oblikovana obilježja žena i muškaraca - kao što su norme, uloge i odnosi skupina žena i muškaraca i između njih. Varira od društva do društva i promjenjiv je. Prema Istanbulskoj konvenciji, rod označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce.

Protiv rodne ideologije

Voditeljica organizacije U ime obitelji Željka Markić tijekom prosvjeda 24. ožujka izjavila je za Associated Press da ona prosvjeduje protiv rodne ideologije. Cilj konvencije, čiji je puni naziv Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je dati vladama veću moć u borbi protiv nasilja.

Hrvatska je jedina zemlja u regiji koja je otezala s ratificiranjem konvencije, a protivnici konvencije imaju podršku političara te Katoličke crkve. Važno je naglasiti da većina Hrvata ipak podupire konvenciju.

Cilj je opravdati diskriminaciju

Protu-rodni pokreti imaju duboke korijene u seksizmu, transfobiji i homofobiji. Oni tijelima nameću

određenu rigidnu rodnu logiku jer ne razumiju plastičnost roda.

Takvi pokreti koriste se površnom logikom i hrane moralnu paniku koja pozornost društva odvlači od

strukturalnih problema o kojima bi trebalo raspravljati, kao što su rastuće rodne, klasne, rasne i etničke nejednakosti, napisala je istraživačica Sonia Corrêa na svojem blogu.

Prema Gillian Kane iz međunarodne udruge za žensko reproduktivno zdravlje i prava, Ipas, rodna ideologija je teorija koju su izmislili religiozni aktivisti radikalne desnice, koji je predstavljaju kao pokret kojeg vode gejevi i feministkinje kojima je cilj srušiti tradicionalnu obitelj i prirodni društveni poredak.

Cilj pokreta protiv rodne ideologije zapravo je opravdati diskriminaciju prema ženama i LGBT osobama, zaključuje Kane.

Protu-rodni prosvjeti prisutni su diljem svijeta, gdje god ekstremni desničari stječu političke bodove tako što razne marginalizirane skupine, poput feministkinja, gejeva i lezbijski, transrodnih osoba ili umjetnika, trpaju u isti koš onih drugih.

Diskriminacija kao stvar osobnog izbora

Masovni odaziv na crowdfunding kampanju Strašne žene u Hrvatskoj dokaz je da lokalne feminističke skupine ne shvaćaju olako lažne definicije roda od strane desničarskih i crkvenih krugova. Zagreb Pride također oštro kritizira hrvatsku vladu zbog pokušaja razvodnjavanja Istanbulske konvencije.

Prema prosvjednicima protiv Istanbulske konvencije, diskriminacija je stvar slobodnog izbora. Njihov cilj je zaštititi privilegirane i dozvoliti nastavak diskriminacije prema marginaliziranim slojevima društva. Apsurdna je činjenica da ti prosvjednici smatraju da se zalažu za bolje društvo i štite svoju zajednicu. Istraživanja pokazuju da su žene i transrodne osobe najčešće žrtve nasilja, a Istanbulska konvencija je jedno od oruđa kojim ih vlade mogu zaštititi.

Svrha konvencije i pokreta za ravnopravnost spolova je jednostavna - ne bi vam trebalo biti dozvoljeno udariti, otpustiti ili diskriminirati nikoga na temelju roda te osobe.

Ako vam želja nije napadati ljude emocionalno i fizički zbog njihova roda, prihvaćanje Istanbulske

konvencije ne bi vam trebalo predstavljati problem. To nije kraj svijeta, no nadajmo se da je kraj

seksizma, transfobije i rodno-utemeljenog nasilja, zaključuje Cooper za Balkan Insight.