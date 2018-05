DORH OBJAVIO DETALJE Šibenski vjeroučitelj više od godinu dana seksualno zlostavljao trojicu dječaka

Foto: Pixsell/Hrvoje Jelavic

VJEROUČITELJ i voditelj župnog zbora u Šibeniku priveden je u policiju zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloljetnika.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

>> Uhapšen šibenski vjeroučitelj zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika



Uhapšen je prošlog tjedna zbog zlostavljanja u župi, ali je ubrzo pušten na slobodu. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je detalje zločina za koje tereti vjeroučitelja.



"U Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku je 12. svibnja priveden hrvatski državljanin (1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje jednog kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina, četiri kaznena djela bludnih radnji i četiri kaznena djela spolnog uznemiravanja.



Godinu dana zlostavljao trojicu dječaka



Postoji osnovana sumnja da je 34-godišnjak od siječnja 2017. do svibnja 2018. godine u jednom župnom uredu u Šibeniku; s namjerom postizanja seksualne ugode; iskoristio svoj položaj te počinio navedena kaznena djela na štetu trojice dječaka mlađih od petnaest godina.



Nakon njegovog ispitivanja, ovo je državno odvjetništvo podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.



Sudac istrage odbio je navedeni prijedlog te je odredio mjere opreza zabrane približavanja na udaljenost manju od sto metara trojici dječaka i njihovim roditeljima, zabrane uspostavljanja i održavanja izravne i neizravne veze sa svim navedenim osobama te zabrane obavljanja poslova u svim župama u Republici Hrvatskoj (čl. 98. st. 1. i 2. toč. 4., 5., i 6. ZKP-a).



Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je 14. svibnja podnijelo Vijeću Županijskog suda u Šibeniku žalbu protiv navedenog rješenja suca istrage tražeći ukidanje pobijanog rješenja i određivanje istražnog zatvora", naveli su u priopćenju.

Kako javlja Šibenik IN, sredinom prošlog tjedna vjeroučitelj je pokušao pipati jednog maloljetnika snažnije građe. Mladić mu se žestoko suprotstavio i roditeljima ispričao što se dogodilo.



Prijavio ga je svećenik



Oni su razgovarali o slučaju sa svećenikom koji upravlja župom u kojoj se to dogodilo, a taj svećenik odmah je prijavio sve policiji. Voditelj župnog zbora je uhapšen, a maloljetnik je pozvan na informativni razgovor.



Mladić je u međuvremenu doznao od prijatelja da su i oni imali slično iskustvo s vjeroučiteljem pa je policija ispitala još dvojicu maloljetnika, javlja Šibenik IN.