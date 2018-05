DORH otvorio istragu protiv kapetana Jadrolinije koji se sudario s teretnim brodom kod Šibenika

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

OPĆINSKO državno odvjetništvo u Šibeniku otvorilo je istragu protiv 21-godišnjeg zapovjednika Jadrolinijinog putničkog broda Tijat, koji se sudario s teretnim brodom Plavi Jadran krajem siječnja u šibenskom akvatoriju, zbog kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa.



Osnovano se sumnja da je 52-godišnjak u popodnevnim satima 31. siječnja 2018. kao zapovjednik putničkog broda Jadrolinije, na redovitoj brodskoj liniji kod rta Kobila na jugozapadnoj strani otoka Prvić, postupio protivno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, navedeno je u subotu iz šibenskog tužiteljstva.

Kapetan Jadrolinijinog putničkog broda osumnjičen je da nije postupao u skladu s međunarodnim i nacionalnim propisima o sigurnosti pomorske plovidbe, niti je promijenio kurs u desno u situaciji kada se brodom približavao teretnom brodu koji se kretao u protukursu.

'Upravo zbog nepoduzimanja radnji za izbjegavanje sudara, došlo je do udara pramčanog dijela putničkog broda u lijevi bok teretnog broda s kojeg je jedan član posade pao u more, a drugi član posade skočio s broda vidjevši da će on potonuti', priopćilo je šibensko Općinsko državno odvjetništvo.

Teretni brod Plavi Jadran dužine 30 metara, koji je prevozio pijesak, prilikom sudara je potonuo, a prouzročena šteta procijenjena je na najmanje 260.500 eura.