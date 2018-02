Dow Jones zabilježio najveći dnevni gubitak u posljednjih 20 mjeseci, a plaće najveći rast u osam i pol godina

Foto: Hina

NA WALL STREETU je u petak Dow Jones indeks zabilježio najveći dnevni gubitak u posljednjih 20 mjeseci jer je ulagače uznemirio skok prinosa na obveznice nakon snažnih podataka s američkog tržišta rada.



Dow Jones potonuo je gotovo 666 bodova ili 2,54 posto, na 25.520 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 2,12 posto, na 2.762 boda, a Nasdaq indeks 1,96 posto, na 7.240 bodova.



Oštar pad tih indeksa posljedica je klizanja cijena dionica u svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa jer niti jedan sektor nije ostao pošteđen nakon snažnog rasta prinosa na obveznice.



Prinos na 10-godišnje američke državne obveznice skočio je, naime, na 2,8450 posto, najvišu razinu od početka 2014. godine, jer se procjenjuje da bi kamate u SAD-u mogle porasti brže nego što se dosad očekivalo.



Skok prinosa, a pad cijena dionica uslijedio je nakon što je objavljeno da je u siječnju u SAD-u otvoreno 200.000 novih radnih mjesta, više nego što se očekivalo, što pokazuje da se situacija na tržištu rada i dalje poboljšava.



Pritom su plaće zabilježile najveći rast na godišnjoj razini u osam i pol godina.



A to bi moglo potaknuti rast potrošnje i inflacije, pa bi američka središnja banka u ovoj godini mogla ubrzati tempo povećanja kamata.



Fed je lani povećao ključne kamatne stope u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, a očekuje se da će ove godine dodatno povećati kamate u dva do tri navrata, počevši od ožujka.



"Izvješće s tržišta rada je prilično snažno, pa podržava teze o rastu kamata i inflacije. Pritom je ulagače pokolebao snažan rast kamata jer se otvara pitanje kako će to utjecati na konkurentnost dionica u odnosu na druge investicije", kaže Chuck Carlson, direktor u tvrtki Horizon Investment Services.



Viši prinosi štete dionicama jer zbog toga rastu troškovi zaduživanja kompanija. Uz to, viši prinosi predstavljaju alternativu za investitore, koji bi mogli povući dio sredstava iz dionica i kupiti obveznice.Na pojačan oprez ulagača ukazuje skok VIX 'indeksa straha' Čikaške burze opcija za više od četiri boda, na 17,8 bodova, najvišu razinu od studenoga 2016. godine. To pokazuje da ulagači pojačano osiguravaju svoje portfelje od mogućeg daljnjeg pada cijena dionica.Ulagače su jučer razočarali i poslovni rezultati dviju najvećih američkih naftnih kompanija Exxon Mobila i Chevrona, pa su cijene njihovih dionica potonule više od 5 posto.Ni tehnološki sektor nije prošao ništa bolje. Cijene dionica Applea i Alphabeta, krovne kompanije Googlea, pale su više od 4 posto, nakon što su ti tehnološki divovi objavili kvartalne rezultate.

Amazon porastao



Među rijetkim svijetlim točkama bila je dionica Amazon.coma, s rastom cijene za gotovo 3 posto.



Dosad je više od polovice kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo izvješća, pri čemu ih je 78 posto prebacilo očekivanja, više nego u prethodnim kvartalima kada je prosječno bilo oko 72 posto prebačaja.



Stoga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 13,6 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, dok su na početku sezone objava rezultata očekivali rast od 11,8 posto.



U cijelom proteklom tjednu Dow Jones potonuo je 4,1 posto, dok je S&P 500 skliznuo 3,8, a Nasdaq indeks 3,5 posto. To je najveći tjedni gubitak tih indeksa od početka 2016. godine.



I na europskim su burzama cijene dionica jučer oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,63 posto, na 7.443 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 1,68 posto, na 12.785 bodova, a pariški CAC 1,64 posto, na 5.364 boda.