Dramatično u BiH, priljev migranata je veći nego ikad. Što će napraviti?

Foto: FAH

PREDSJEDATELJ Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u ponedjeljak je najavio da će vlasti poduzeti sve što mogu kako bi kontrolirale migrantsku krizu, upozorivši da se priljev migranata u BiH od početka godine drastično povećao, a u ovom trenutku svakog dana stiže više od stotinu migranata.



Zvizdić je ovo kazao novinarima nakon sastanka koordinacijskog tijela za migracije, koje okuplja predstavnike različitih tijela vlasti u BiH, a u njegovu radu u ponedjeljak su sudjelovali veleposlanica SAD-a u BiH Maureen Cormack, diplomati nekih država Europske unije i zemalja koje su na migrantskoj ruti od Turske te predstavnici Visokog povjerenstva UN-a za izbjeglice (UNHCR) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).



Sastanak je sazvan nakon što je postalo jasno da se BiH suočava s najvećim priljevom migranata do sada te da postojeći kapaciteti za njihovo zbrinjavanje i planovi izrađeni još 2015. nisu adekvatni za suočavanje sa sadašnjim razmjerima migrantske krize.



Zvizdić je pojasnio kako je održan radno-konzultativni sastanak predstavnika vlasti BiH i međunarodnih partnera koji se bave pitanjem migracija, s ciljem pripreme mjera koje bi Vijeće ministara BiH trebalo usvojiti u utorak.



Najavio je da će se uspostaviti operativni stožer koji će koordinirati sve aktivnosti vezane za migrantsku krizu



"Broj migranata koji sada dolaze dnevno je već veći od stotinu", rekao je Zvizdić.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je kako je jasno da je riječ o krizi koja je možda i kompliciranija nego ona iz 2014. jer je sada riječ o skupinama koje uspijevaju proći kroz zatvorene granice sve od Turske.



Procijenio je da se pokrenulo oko deset tisuća migranata koji su protekle dvije-tri godine bili "zaglavljeni" uglavnom u Srbiji, a BiH ima posebnu odgovornost jer štiti vanjsku granicu EU-a i još uvijek se pridržava svih obveza koje iz toga proistječu, no pritom ne smije dopustititi anarhiju i mora upravljati migracijama.



Najavio je da se stoga neće dopustiti uspostava "divljih" šatorskih naselja, upozorivši kako ona služe za pritisak na državu i njezinu vlast.



"Stvorit ćemo potrebne kapacitete (za smještaj migranata), a imamo ih još u prihvatnim centrima, no problem je što migranti ne žele skrenuti sa svoje rute ni pedeset metara", kazao je Mektić.



Bude li EU čvrsto zatvorio svoje granice za ulazak tih migranata, upozorio je Mektić, to će morati učiniti i BiH jer ne može dopustiti ulazak u zemlju ogromnog broja migranata koji onda ne bi imali kamo.



Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac najavila je kako će kao hitna mjera za smještaj migranata biti otvoren prihvatni centar u Salakovcu kod Mostara, koji može primiti oko 300 osoba.



Od početka godine u Bosnu i Hercegovinu je iz Srbije i Crne Gore ušlo više od tri pol tisuće migranata, a to je četiri puta više nego u cijeloj 2017.



Istodobno je njih oko 400 u BiH zatražilo azil, točno onoliko koliko ih je to učinilo tijekom cijele protekle godine, dok svi ostali samo pokušavaju što prije prijeći granicu s Hrvatskom, i to uglavnom pravcem koji ih vodi preko Bihaća i Velike Kladuše.



Na tom putu većina ih boravi pod vedrim nebom i u improviziranim šatorskim naseljima, uključujući jedno koje je prije dva tjedna postavljeno u parku u središtu Sarajeva.



Zvizdić je potvrdio kako vlasti BiH žele zadržati humani odnos prema migrantima, ali i jamčiti sigurnost u zemlji.



Najavio je da će nastaviti surađivati s državama u okruženju te da će pojačati nadzor nad granicama.



Vlasti BiH očekuju i da će EU i druge međunarodne organizacije pomoći BiH na isti način na koji su to 2014. i 2015., kada je buknula migrantska kriza, učinile u slučaju Makedonije i Srbije.