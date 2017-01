Društvenim mrežama opet se širi bizaran trend od kojeg je već stradalo nekoliko djece

Foto: Instagram

PONEKAD se zaista pitamo tko izmišlja sve te trendove jer - da bar imamo što naučiti od njih. Ali ne. Ljudi su svojevremeno podivljali na polijevanjem hladnom vodom (hajde taj je barem imao djelomičan humani karakter), bilo je tu duck tape izazova, čak i izazova vješanjem koje je odnijelo nekoliko života, djeca su se potom uhvatila Pokemona, i svako malo netko pokuša izbrijati još neku opasnu debilanu za koju djeca, a u pitanju su školarci, zagrizu i ne puštaju. Ma koliko ih boljelo!



Jer je poanta i ovog još jednog u nizu društvenomrežnog sijanja gluposti - tko će dulje izdržati s ledom i solju. Izazov nije novijeg datuma, ali se očito opet malo popularizirao među tinejdžerima, a kao i svi ostali, potencijalno je prilično opasan. Pa se klinci kao klinci zainate i izdrže dovoljno dugo da ni ne primijete kakve su si ozljede nanijeli.



Na to je nedavno upozorilo nekoliko roditelja s ciljem da drugi roditelji svojoj djeci potanko objasne što im se s ovim izazovom može dogoditi. Jer iako na prvu ne izgleda tako strašno, ozljede mogu biti jako bolne.



Izazov je da klinci na golu kožu stave sol i led, no klinci nisu svjesni da sol snižava temperaturu leda (navodno čak i do -17 stupnjeva) zbog čega na koži nastaju prvo crvenilo, potom oteklina, ali klinci nisu svjesni da tako hladan led u kratkom vremenu može prouzrokovati opekline drugog stupnja. Dakle, ne samo da boli već može ostaviti doživotne ožiljke samo zato što su se klinci odlučili malo preseravati. Da vide tko je "jači".



A s obzirom da roditelji često nisu upućeni u hobije svojih tinejdžera i tinejdžerica roditelji moraju biti na oprezu. O ovom glupom trendu raspravljalo se nedavno i u britanskom The National Society For the Prevention of Cruelty to Children in the United Kingdom, gdje su posebno pozvali roditelje na oprez s obzirom da su se društvenim mrežama opet počele dijeliti fotografije "hrabre" djece i njihovih odrađenih izazova.

Baš kao i fotografija onih koji su se doslovno opekli ovim izazovom. Jer nije ni zabavan, a nije ni šala.

Salt and ice challenge #saltandicechallenge Fotografiju objavljuje Devin Rodgers (@narutoofficial2) Pro 20, 2016 u 5:42 PST