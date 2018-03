Državni tajnik kojeg je Trump smijenio nazvao Washington zlonamjernim gradom

Foto: Hina/EPA

AMERIČKI državni tajnik Rex Tillerson, kojeg je Donald Trump smijenio prošlog tjedna nakon mjeseci glasina o njihovim lošim odnosima, oprostio se u četvrtak s Washingtonom, "zlonamjernim gradom".



Kao i u njegovoj izjavi za novinare 13. ožujka, kada je smijenjen predsjednikovim tweetom, uskoro bivši šef američke diplomacije nije se ni jednom riječi osvrnuo na predsjednika Sjedinjenih Država, dok mu je osoblje State Departmenta dugo pljeskalo.



"Zamolio bih svakoga od vas da svakog dana budete ljubazni prema nekome. U gradu smo koji može biti vrlo zlonamjeran", rekao je, a njegov govor su prekidali smijeh i pljesak.



Bivši izvršni direktor naftnog diva ExxonMobila, nov u politici, ponavljao je tijekom svog mandata da je nov u Washingtonu, kako bi se izdvojio od političke klase.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Svi možemo odlučiti o tome tko želimo biti, kako želimo da postupaju s nama i kako želimo postupati s drugima", inzistirao je prije odlaska iz sjedišta američke diplomacije u Washingtonu i povratka u rodni Teksas.Rex Tillerson (65), tehnički ostaje državni tajnik do kraja ožujka, ali on je delegirao svu javnu i političku odgovornost svom zamjeniku Johnu Sullivanu, dok Kongres ne potvrdi njegovog nasljednika kojeg je imenovao Donald Trump, direktora CIA-e Mikea Pompea.Američki predsjednik je spomenuo "neslaganja" u vezi nekoliko pitanja, uključujući i iranski nuklearni program kako bi opravdao odlazak državnog tajnika.Tillerson nije štedio Trumpa i njegovu vanjsku politiku. Prošle jeseni su mediji izvijestili da je on predsjednika nazvao "moronom".