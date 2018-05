Državni vrh odlučio: Hrvatska neće ići s kontramjerama prema Srbiji?

Foto: Ivica Galoic/PIXSELL

NAKON što su troje ključnih kreatora vanjske politike održali konzultacije, odlučeno je kako Hrvatska neće ići u daljnje zaoštravanje odnosa sa Srbijom, neslužbeno doznaje iz vlade televizija N1.



Podsjetimo, prošlog tjedna je bilo govora o tome da će Hrvatska povući veleposlanika iz Beograda nakon što je Srbija ministra obrane Damira Krstičevića proglasila nepoželjnom osobom.



Ipak, prema neslužbenim informacijama nakon konzultacija, čini se da do toga neće doći.



Do zaključka je došlo nakon što su se danas na konzultacijama sastali premijer Plenković i ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić, dok su se premijer i predsjednica Grabar-Kitarović jučer sastali u Okučanima, doznaje televizija N1.



Dodaju i kako to ne znači da će Hrvatska vlada ostati dužna Srbiji te kako će na provokacije i neistinite tvrdnje odgovarati.