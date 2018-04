Dubrovački vijećnik: Demokracija je engleska floskula. Zašto prava žena, a ne muževa?

Screenshot: N1

NA prosvjedu protiv Istanbulske konvencije, a zapravo katolibanskom derneku, u sjeni čovjeka s pičkom na glavi, urlikanja "Za dom spremni" i nepismenih transparenata, ispod radara je prošla izjava dubrovačkog gradskog vijećnika Krešimira Markovića.

"Ako se netko zalagao za prava žena, onda je to Katolička crkva, od Isusa Krista"



On je dajući izjavu u programu uživo N1 televizije izjavio da je demokracija engleska floskula i zapitao se "zašto prava žena". Inače, upravo mu je demokracija, koju Marković naziva engleskom floskulom, omogućila da sjedi u dubrovačkom Gradskom vijeću i za to prima novčanu naknadu.

„Nažalost, demokracija je jedna engleska floskula koja ništa ne znači. Ovo je pravi primjer nedemokracije, ovo je pravi primjer terora i toga da se manjina želi nametnuti većini, jedan krajnje neprirodan svjetonazor i nešto što hrvatski čovjek ne želi niti poznaje“, izgovorio je Marković u kameru.

"Zašto ne prava muževa? Tko govori o diskriminaciji muževa?"

"Konvencija nema nikakve veze s pravima žena, ako se netko za to zalagao onda je to Katolička crkva, od njenog utemeljenja, od Isusa Krista. Zašto prava žena? Zašto ne prava djece? Zašto ne prava od trenutka začeća do prirodne smrti? Zašto ne prava muževa? Tko govori o diskriminaciji muževa? O diskriminaciji djece, vjernika?“ sasvim ozbiljno je poručio dubrovački gradski vijećnik.



"Ono što mi imamo od kulture možemo isključivo zahvaliti Katoličkoj crkvi i kršćanskoj tradiciji. A sad nam jedna manjina želi nametnuti nešto što je krajnje neprirodno za našu vjeru i kulturu u kojoj živimo“, dodao je Marković.

Podsjetimo, sabor je jučer sa 110 glasova za i 30 protiv izglasao Konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama i djecom, poznatiju kao Istanbulsku konvenciju. Dan ranije u Splitu se održao prosvjed protiv Istanbulske konvencije na kojem se urlikao ustaški pozdrav "Za dom spremni", govornici se nisu mogli suzdržati od urlanja i učestalog spominjanja Domovinskog rata i Franje Tuđmana, otvoreno se prijetilo HDZ-ovcima koji glasaju za Istanbulsku i slavio se Orban.