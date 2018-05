DVA HODA, DVIJE HRVATSKE Kako je Rijeka očitala lekciju ostatku zemlje

Foto:Pixsell/Nel Pavletić/Luka Stanzl



U ZAGREBU, Splitu i Rijeci danas je opet održan Hod za život, odnosno prosvjed protiv prava žena na pobačaj. Ovo je druga godina za redom da se Hod za život održava u Splitu, a prvi put u Rijeci.



Međutim, danas su Riječani sudjelovali u dva Hoda. Kao reakcija na Hod za život, čiji se organizatori zalažu za zabranu pobačaja, održan je Hod za slobodu, koji za cilj ima zaštitu stečenih ljudskih prava i sloboda. Pokazali su da se može i drukčije, da njihov grad podržava pravo na slobodu izbora.



Na Hodu za slobodu, koji je krenuo u 10 sati, sat vremena prije Hoda za život, okupilo se oko 550 ljudi, prema policijskoj procjeni. Na čelu povorke nosili su transparent sa sloganom "Za izbor, za različitost, za ljubav" i hrvatske zastave. Među ostalim transparentima mogli su se vidjeti natpisi "Čekamo vas u 21. stoljeću", "Volim grad koji misli", "Stop femicidu".







Hod za život



S druge strane, u Hodu za život, po neslužbenim policijskim procjenama, sudjelovalo je oko 1500 sudionika, a na put koloni stalo je 15 djevojaka koje je interventna policija odnijela u policijsko vozilo jer se nisu htjele maknuti s ceste.



Sudionici prosvjeda, među kojima je bilo mnogo obitelji s djecom, okupili su se na sredini Korza, noseći transparente na kojima je pisalo "Život je temeljno ljudsko pravo", "Otkucaji srca djeteta čuju se 21. dan od začeća, mama tada još ne zna za trudnoću", "Zanimljivo je da su svi koji se protive životu već rođeni", "Nisam izbor nego dijete", "Zaključak svih hrvatskih medicinskih fakulteta - život počinje začećem" i sl.



Sudionici hoda u zelenim, ružičastim, plavim i bijelim majicama i s balonima istih boja pjevajući su se uputili prema Ulici Ante Starčevića, ali je pred njih stalo 15 djevojaka s transparentom na kojem je pisalo "Što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe slobode", pri čemu je slovo "A" napisano u krugu, kao simbol anarhističkog pokreta. Zapriječile su prolaz ulicom te su pred njih stali pripadnici interventne policije kako ne bi došlo do izravnog kontakta sa sudionicima hoda, a potom su one sjele na tlo.



Zapriječen prolaz



Veći dio hodača je prošao kroz uski prolaz između djevojaka i zida, a članica organizacijskog odbora Hoda za život Blaženka Kulić zahtijevala je da policija oslobodi prolaz jer je riječ o prijavljenoj i dopuštenoj trasi manifestacije. Nakon što su djevojke odbile maknuti se, interventni policajci su ih odnijeli jednu po jednu u policijsko vozilo, kao i nekoliko mladića u njihovoj pratnji koji su verbalno napadali policajce.











Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel priključio se drugom prosvjedu, Hodu za slobodu. Poručio je okupljenima da je ponosan jer je hodao s njima i jer ih toliko ima.



Obersnel: Šutljiva većina mora se probuditi i reći - dosta



"Moramo pobijediti, ova borba neće biti laka, a pobijedit ćemo, jer nas nosi istina i naša energija," rekao je. "Danas moramo govoriti ne samo o ženskim pravima, nego puno šire - ugrožavaju se prava žrtava nasilja, nacionalnih manjina, istospolnih zajednica, prava raznolikih brakova, samo je pitanje tko je sljedeći," naveo je i poručio "dosta je."



Rekao je i da se "velika hrvatska šutljiva većina mora probuditi i jasno reći 'dosta'".



"Ne želimo živjeti u državi u kojoj nam oduzimaju prava. Svaka sloboda je izborena, i to krvavo, počevši od općeg pojma slobode do slobode manjina, pojedinca, prava glasa, slobode žena", rekao je i nastavio da se ne može miriti s onima koji nastoje ograničiti te slobode koristeći se pritom manipulacijama, lažima i netransparentnim financiranjima."Nemojte se bojati reći ne, nemojte se bojati govoriti. Pobijediti možemo samo glasnom istinom i glasnim 'ne'", rekao je Obersnel te dodao kako se nada da će im se pridružiti i ostali gradovi.Volim grad koji misli, volim grad koji brani slobodu, poručio je.Hod za slobodu organizirala je inicijativa Građanke i građani Rijeke, ističu kako je to njihova reakcija na Hod za život i da žele spriječiti jačanje konzervativizma i pokušaj ograničavanja prava manjina i pojedinca na slobodan izbor odnosno pravo žena na pobačaj, pravo na zaštitu od nasilja, prava istospolnih zajednica i druga prava.Iva Davorija iz Udruge PaRiter rekla je da je Rijeka "budna", da prati zbivanja i ne da svoja prava.U 2018. se opet borimo za teško stečenu slobodu, no sada nas neprijatelj izjeda iznutra, rekla je te navela da se ponavlja borba za autonomiju ženskog tijela i pobačaj koji mora biti legalan i dostupan, uz odgovarajuće obrazovanje i kontracepciju."Moje tijelo, moj izbor, moja prava, i to vrijedi za sve žene, za sve štrace i drugotne, za svaku ženu", rekla je. Dodala je da su danas na redu žene, jučer istospolne zajednice i nacionalne manjine, upitavši tko će ostati slobodan. Borimo se za ljubav, za slobodu bez kompromisa, nema predaje, poručila je.Pročelnica gradskog Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj ocijenila je da je "vrag odnio šalu", da se odašilju poruke o ukidanjima prava i da treba reagirati. Smatra da svaka žena mora imati pravo na prekid trudnoće, da svako dijete ima pravo na izbor, svaki čovjek pravo na obitelj, djecu, slobodu, kretanje.Tajana Josimović iz Prostora plus kazala je da su se žene slobodne rodile, prava same izborile i da će se za njih boriti, poručivši "smrt fašizmu - u svim oblicima."Na skupu su govorili i sveučilišni profesori Jasminka Juretić, Saša Zelenika i Ivan Cerovac, umjetnice Mila Čuljak i Aleksandra Stojaković Olenjuk, jedan od dragovoljaca Domovinskog rata i drugi.Zelenika je kazao da je sloboda ljubav, a ne mržnja, da sloboda nije fašizam i ustaštvo, da je sloboda poštovanje, pravo na obrazovanje i zdravstvo, a ne privatizacijska pljačka i korupcija. Rekao je da je sloboda stvaralaštvo, a ne plagiranje, da je sloboda građanski i spolni odgoj, a ne nametanje vjeroučenja, da je sloboda cijepljenje i evolucija, a ne kreacionizam, da je sloboda pravna država, da sloboda nisu šatori i plinske boce na ulicama, da sloboda nije isključivost, itd.Voditelj na skupu i novinar Ernest Marinković rekao je da se sa skupa šalje poruka o Rijeci kao gradu otvorena srca, gradu različitosti, uključivosti i slobode. Poručio je da "njihovo domoljublje nije ekskluzivno, da ne vole oni zastavu više od nas, da je hrvatska zastava i naša". Naveo je i to da se "boji da se sprema smjena na čelu Novoga lista te da mu u preostaje samo izraziti duboku sućut."Članica organizacijskog odbora Hoda za život Blaženka Kulić, nakon završetka hoda, izjavila je da je izuzetno zadovoljna odazivom ljudi na prvi riječki Hod za život. No optužila je gradonačelnika Obersnela zbog situacije na početku Ulice Ante Starčevića, ocjenjujući da se nije smjelo dopustiti održavanje dviju manifestacija različitih gledišta o istim pitanjima u isto vrijeme jer se time, kako je navela, dovodi u opasnost sudionike."Ako postoje različita mišljenja logično je očekivati da može doći do sukoba", rekla je Kulić. Izrazila je zadovoljstvo time što u ovoj situaciji nije izbio incident, iako se, kako je ustvrdila, to željelo izazvati.