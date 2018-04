Dvije djevojke u Zagrebu otrovale se plinom, pomoć im pružena u KBC Zagreb

Ilustracija: 123rf (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

KAKO je izvijestila PU zagrebačka, jučer je oko 15 sati u stanu na Peščenici, u Kolarovoj ulici, došlo do trovanja plinom dvije osobe.



Priopćili su kako je do toga došlo najvjerojatnije zbog rada plinskog bojlera i uključene kuhinjske nape.



Do trovanja ugljičnim monoksidom je došlo kod jedne maloljetnica i 18-godišnjakinje kojima je liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb.



Djelatnici Gradske plinare zapečatili su bojler te će se očevid nastaviti uz stručnu pomoć vještaka.