Screenshot: Twitter ( Filip Horky)



NAJMANJE dvije osobe su poginule, a deseci njih su ozlijeđeni u požaru do kojeg je došlo u hotelu u centru Praga, javlja Reuters.

Kako je na Twitter profilu izvijestila češka policija, radi se o hotelu u ulici Naplavni.



"U tijeku je evakuacija, a okolne ulice su zatvorene zbog intervencije", poručili su.

