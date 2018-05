Elon Musk - od genija koji spašava svijet do nervoznog tipa na rubu propasti

Foto: Gulliver Getty



POLARIZIRAJUĆA figura, poduzetnik i milijarder koji može izazvati buru jednim tweetom. Njegovo ponašanje tijekom predstavljanja rezultata za prvi kvartal 2018. smatra se maničnim i briljantnim, lažnim i autentičnim, prepredenim i iskrenim.



>>Je li ovo kraj Elona Muska?



Tako je Fortune pisao o Elonu Musku dan nakon što je njegovo prepucavanje s analitičarima s Wall Streeta, od kojih će - barem su tako svi uvjereni - ponovno morati tražiti novac, srušilo dionice Tesle.



Introvertirani mislilac, kako je Elona Muska svojevremeno nazvao otac, imao je jedan posve bizaran ispad pred investicijskom zajednicom.



Mali Musk: Gdje se nalazi cijeli svijet?



Njegov otac Errol Musk, inženjer elektrotehnike, u intervjuu Fortuneu iz 2015. naslovljenom "Kako odgojiti milijardera" kazao je da je Elon uvijek bio takav. "Kada bi većina ljudi na nekoj zabavi ispijala piće i pričala o normalnim stvarima kao što je sport, Elon bi pronašao knjižnicu i kopao po knjigama. U dobi od tri ili četiri godine znao bi me pitati: Gdje se nalazi cijeli svijet? Nakon takvih pitanja shvatio sam da je malo drugačiji". Rođen je 28. lipnja 1971. u Pretoriji u Južnoj Africi.



Majka Maye Musk bila je model i stručnjakinja za dijete, pojavljivala se na naslovnici magazina Time i na kutiji žitarica. Nakon razvoda roditelja, Elon i njegov brat Kimbal odlučili su ostati živjeti s ocem. U dobi od 12 godina napravio je kompjutorsku igrici i prodao je nekom magazinu za 500 dolara. Autor njegove biografije Ashley Vance tvrdi da je kao žrtva školskih nasilnika jednom bio toliko prebijen da je završio u bolnici.



Nakon srednje škole obitelj se preselila u Kanadu. Tamo je Elon dvije godine studirao na Sveučilištu u Ontariju, ali je studij fizike i ekonomije završio u Pennsylvaniji. Na Stanfordu je htio upisati doktorat, no nije htio propustiti bum dot-coma pa je s bratom Kimbalom 1995. pokrenuo Zip2, softver s online mapama na kojima su se kompanije plaćale da bi se oglašavale.



Ima mentalitet samuraja





"Moj mentalitet je kao onaj samuraja, radije bih počinio seppuku (op.a. - ritualno samoubojstvo) nego propao", tako je govorio prije nego što je tvrtku prodao Compaqu za 307 milijuna dolara. Nakon toga je pokrenuo X.com iz kojeg će, spajanjem s Peterom Thielom i njegovim projektom Confinity, nastati PayPal, servis za online plaćanje. Svađao se s partnerima koji su ga, dok je bio na godišnjem, smijenili i za direktora postavili Thiela. Od kasnije prodaje kompanije eBay je zaradio stotinjak milijuna dolara.Imao je lud plan da šalje miševe ili biljke na Mjesec, a kada je zaradio na prodaji PayPala, kao veliki fan znanstvene fantastike, pokušao je kupiti stare sovjetske rakete, no navodno su ovi tražili previše pa je odustao. Novac je ipak 2002. uložio u SpaceX, čiji je cilj kolonizirati Mars. ''Povijest se može odigrati na dva načina. Jedan je da ostanemo na Zemlji gdje ćemo s vremenom kao vrsta izumrijeti. Alternativa tome je da postanemo civilizacija koja putuje svemirom i multiplanetarna vrsta što je, nadam se da se slažete, pravi put'', govorio je. Zato putovanje u svemir mora postati značajno jeftinije.Uz letjelice za svemir, zainteresirao se i za malu tvrtku za proizvodnju električnih automobila, koju je osnovao Martin Eberhard. Musk se njemu i još jednom osnivaču pridružio 2004. godine. Ubrzo je postao predsjednik uprave i sudjelovao je u razvoju njihovog prvog automobila, Tesla Roadstera.Na prvoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica Tesle je prikupila 226 milijuna dolara. Nakon IPO-a proizveli su limuzinu Model S i SUV Model X, a u goleme su probleme upali zbog proizvodnje Modela 3. Za njegovu proizvodnju kompanija je posudila milijarde dolara. Proizvodnja automobila koji je trebao pokoriti tržište zaprijetila mu je poslovnim fijaskom. Prozivali su ga zbog automatizacije, a sada mu se prigovara da zapošljava 40.000 ljudi te da je brže zapošljavao nego što je poboljšavao prihode.U trećem kvartalu 2017. kompanija je zabilježila gubitak od 619 milijuna dolara, a zbog poteškoća u proizvodnji kasnili su s planiranom isporukom. Liste čekanje postale su sve duže. Mada, sama činjenica da postoji pola milijuna fanova koji za automobile uplaćuju naprijed, pokazuje njegov kultni status.Bojazan analitičara i investitora izaziva činjenica da Tesla ubrzano troši novac i da joj se ne nazire profitabilnost. The Economist je pisao da će mu ove godine vjerojatno trebati dvije do tri milijarde dolara, a Musk je na to reagirao poput malog djeteta, proglašavajući medije i njihova pitanja dosadnima. "Glupa i dosadna pitanja nisu kul. Ubijate me..." A pitanje je bilo: Ima li kompanija dovoljno kapitala?"Možda je bio umoran. Možda je bio gladan. Ili je stres jer pokušava revolucionirati način kako svijet proizvodi automobile konačno dotukao Elona Muska", pisao je The Washington Post nakon sada već legendarnog konferencijskog poziva s investitorima prilikom predstavljanja rezultata prvog kvartala.Iznervirani Musk poručio je investicijskoj javnosti gladnoj informacija o stvarnom stanju u kompaniji neka prodaju dionice. Dio njih ga je očito poslušao jer je taj dan cijena pala za 8 posto.Introvertirani mislilac nema živaca za ovozemaljske brige. Tu su novinari koji nikako da shvate da su autonomni automobili sigurniji od običnih, pa u Muskovoj interpretaciji zapravo oni ubijaju ljude, jer ih plaše automatizacijom; i tu je ta davež od investicijske zajednice koja strahuje od bankrota.Za prvi travanj na Twitteru je objavio kako će Tesla bankrotirati, šalu koja je samo njemu bila smiješna. Nitko mu ne vjeruje da mu neće trebati još novca. Bloomberg piše kako umjesto benzina spaljuje novac. "Je li nestabilan? Je li naš novac siguran s njim?" kukaju investitori. Njemu bi danas bilo najugodnije na Marsu.