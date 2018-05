Erdogan će u Sarajevu održati predizborni skup turske dijaspore

Foto: Hina



TURSKI predsjednik Recep Tayyip Erdogan potvrdio je u petak kako tijekom svibnja u Sarajevu planira održati središnji predizborni skup s Turcima koji žive u inozemstvu, no bosanskohercegovačke vlasti za sada nemaju nikakvu službenu najavu takvog događaja.



Erdogan koji se priprema za izvanredne parlamentarne i predsjedničke izbore u svojoj zemlji, prema turskom listu Hurriyet, kazao je kako je Sarajevo postalo izborom odredišta za predizborno okupljanje turske dijaspore nakon što su neke druge europske države najavile kako neće dopustiti da se na njihovu tlu organiziraju takvi skupovi.

Na okupljanju očekuje Turke iz cijele Europe



"U situaciji u kojoj neke zemlje raspravljaju hoće li nam dopustiti voditi kampanju, više volimo okupiti se s našim građanima u BiH", kazao je Erdogan novinarima 3. svibnja po povratku s puta u Južnu Koreju.



Dodao je kako očekuje da na to okupljanje dođu i Turci koji borave u drugim europskim državama.



Turski su mediji ranije najavili kako bi Erdoganov predizborni miting mogao biti organiziran 20. svibnja, vjerojatno u nekoj od većih dvorana u Sarajevu, no vlasti u BiH o tome nisu dobile nikakvu najavu ili obavijest.



Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova BiH Nebojša Regoje kazao je Hini kako do njih nije stigla nikakva informacija iz Ankare, a pretpostavka je da bi u ovom slučaju domaćin Erdoganu svakako bilo Predsjedništvo BiH, s obzirom na to da je riječ o šefu države.



Pretpostavka je i to kako bi u slučaju održavanja ovakvog skupa organizator moglo biti tursko veleposlanstvo ili neka od nevladinih organizacija, a procedura je takva da bi oni za to morali tražiti dopuštenje lokalnih vlasti u Sarajevu.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Lokalne vlasti, naravno i policija, daju dopuštenje za takve skupove", kazao je Regoje.

Erdogan je uspostavio izrazito bliske veze s Bakirom Izetbegovićem



Erdogan bi se na takvom skupu mogao pojaviti kao govornik, a to je opet stvar organizatora.



U BiH živi veliki broj turskih državljana, a organizacije koje ih okupljaju izrazito su aktivne u iskazivanju potpore Erdoganu, posebice nakon prošlogodišnjeg neuspjelog pokušaja državnog udara.



Pod pritiskom Ankare aktivnosti u BiH bio je prisiljen prekinuti Fetulah Gullen, Erdoganov glavni politički oponent koji je financijski pomagao funkcioniranje mreže obrazovnih institucija koje su djelovale pod nazivom "Bosna - Sema".



Erdogan je uspostavio izrazito bliske veze s Bakirom Izetbegovićem, aktualnim predsjedateljem Predsjedništva BiH i predsjednikom vladajuće Stranke demokratske akcije (SDA)



Izvanredni predsjednički i parlamentarni izbori u Turskoj, kojima Erdogan planira učvrstiti svoju vlast, trebali bi biti održani 24. lipnja.



Vlasti u Njemačkoj i Austriji, gdje također živi veliki broj Turaka, zabranile su održavanje predizbornih skupova Erdoganove Stranke pravde i razvoja (AKP) strahujući od nasilja koje bi moglo izbiti između Erdoganovih pristalica i protivnika.