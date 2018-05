Erdogan u Sarajevu dočekan kao heroj, Izetbegović ga nazvao Božjim izaslanikom

Foto: Klix.ba

TURSKI predsjednik Recep Tayyip Erdogan u Sarajevu je na jedinom predizbornom skupu izvan domovine pozvao pristaše da glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Turskoj, a u napadnom iskazivanju bliskosti učinio je to i predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nazivajući gosta "Božjim izaslanikom".



"24. lipnja u Turskoj će se održati povijesni izbori. Tada se neće birati samo predsjednik i članovi parlamenta nego će se i odrediti budućnost naše države za iduće stoljeće", kazao je Erdogan pred više od deset tisuća svojih pristaša na godišnjoj skupštini lobističke organizacije Unija europskih demokrata Turske (UEDT).



Skupština se pretvorila u predizborni skup aktualnog turskog predsjednika namijenjen dijaspori, a gost i njegov domaćin razmjenjivali su pohvale, pri čemu je aktivirana priča da je prvi predsjednik neovisne BiH navodno zamolio na samrti Erdogana da se skrbi za BiH.



Erdogan je za lipanj raspisao izvanredne predsjedničke i parlamentarne izbore u svojoj zemlji i pokušava privući glasove više milijuna Turaka koji žive u državama zapadne Europe i imaju pravo glasa u Turskoj.



Njemačka, Austrija i Nizozemska ranije su zabranile na da se na njihovu teritoriju održavaju predizborni skupovi Erdoganove Stranke Pravde i razvoja (AKP) pa je za takav događaj odabrano Sarajevo gdje su organizirano stigle tisuće Turaka, uglavnom upravo iz tih zemalja.



"BiH je istinska demokratska država"



Erdoganov ulazak u dvoranu Zetra dočekali su na nogama i uz gromoglasno odobravanje mašući turskim zastavama i njegovim fotografijama na način kako se to čini u zemljama gdje se njeguje kult ličnosti.



Turski predsjednik kritizirao je europske zapadne države jer su zabranile okupljanja njegovih pristaša.



BiH je za razliku od njih istinska demokratska država, poručio je Erdogan i istaknuo povijesne veze dviju država.



"Narod BiH je ovime pokazao da naše višestoljetno prijateljstvo i zajedništvo traje i da će i dalje trajati", kazao je Erdogan poručivši kako je došlo vrijeme da se cijeloj Europi pokaže snagu Turske.



"Glas koji se čuje iz Sarajeva nagovještaj je predstojećeg uspjeha", kazao je Erdogan.



Sebe je predstavio kao graditelja moderne Turske i odlučnog borca protiv terorizma koji na tom putu neće stati "sve dok ne uništi i posljednjeg terorista".



"Europa je pala na ispitu demokracije"



Poslao je jasnu poruku vladama europskih zemalja da su za razliku od BiH danas pale na ispitu iz demokracije.





"Europske države koje smatraju da su kolijevka demokracije danas su pale na ispitu, dok je BiH pokazala da je demokratska država", rekao je Erdogan.Turcima koji žive u europskim državama poručio je da će njihova glasačka prava ostati zajamčena, bez obzira na njihova državljanstva i obećao im je i dodatnu potporu Turske u svemu što im je potrebno, uključujući tu i sniženje "otkupa" služenja vojnog roka s četiri na tisuću eura.Erdogan je u Sarajevu ponovo podsjetio na bliske veze koje je imao s prvim predsjednikom neovisne BiH Alijom Izetbegovićem i ponovio tvrdnju kako mu je on ostavio u amanet (nasljeđe) skrb za BiH kao o području "koje je osvojio sultan El-Fatih i na kojemu žive njegovi potomci"."Erdogane, sinko, vi se pobrinite za ovo područje", navodno su riječi što ih je Izetbegović uputio sadašnjem turskom predsjedniku i koje je on citirao u Sarajevu.Erdogan je dodao da Turci BiH nikada nisu smatrali nekom dalekom zemljom i uvijek su bili i bit će uz nju.Erdoganovim pristašama euforičnim govorom obratio se i predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kojemu je "drago vidjeti izmiješane zastave Turske i BiH"."Dugo smo mi zajedno i dobro smo živjeli zajedno i dobro smo se borili zajedno. Zadnji put na Čanakaleu (Galipolju) Bošnjaci su branili Tursku kao svoju domovinu, a ako nas je povijest razdvojila sudbina nam je opet bila slična", kazao je Izetbegović.Turke i Bošnjake pokušavali su odvojiti od njihove vjere, identiteta i ponosa, kazao je nadalje Izetbegović i dodao "no svakih stotinu godina Bog pošalje nekog čovjeka koji će narodu vratiti vjeru, a kad ga pošalje onda mu i pomogne, a kad mu pomogne nitko ga ne može pobijediti".Takav Božji izaslanik na zemlji, tvrdi Izetbegović, u slučaju Bošnjaka odnosno BiH bio je njegov otac (Alija), a u slučaju Turske i Turaka upravo Erdogan."Vi imate čovjeka kojega vam je Bog poslao, a ime mu je Recep Tayyip Erdogan, a kad vam Bog pošalje takvog čovjeka imate obvezu pomoći ga, biti na pravoj strani kako bi ona prevagnula. Malo nedostaje da prava strana prevagne, a to su vaši glasovi Turaka iz Europe. Budite uz svoga lidera, uz Tursku, uz pobjedu", poručio je na kraju Turcima Izetbegović.Nakon susreta s pristašama u Zetri Erdogan je obišao i privatno sveučilište IUS u Sarajevu, gdje mu je uručen počasni doktorat.Iako je ranije bilo najavljeno kako će Erdoganov posjet BiH završiti u večernjim satima nakon obilaska starog dijela Sarajeva i sudjelovanja u večernjoj molitvi u Gazi Husrev-begovoj džamiji te ramazanskog objeda-iftara, također u Izetbegovićevu društvu, taj dio programa je otkazan bez posebnih pojašnjenja.Turski mediji su u subotu objavili kako su turske sigurnosne službe dobile dojavu o navodnim pripremama atentata na Erdogana.Sam Erdogan je u Sarajevu kazao kako ga takve informacije nisu zastrašile te ni pod koju cijenu nije želio odustati od putovanja koje mu daje priliku sastati se s brojnim pristašama."Nastavljamo ondje gdje smo stali 15. srpnja", kazao je Erdogan novinarima aludirajući na prošlogodišnji neuspjeli pokušaj državnog udara.