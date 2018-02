Erjavec ugostio Lavrova: Mi i Rusi smo prijatelji, upoznali smo ih s arbitražom

Foto: Hina

SLOVENIJA i Rusija imaju tradicionalno prijateljske odnose i održavaju redovan politički dijalog, istaknuli su u srijedu u Ljubljani slovenski i ruski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec i Sergej Lavrov, koji su, osim o bilateralnim odnosima, razgovarali i o situaciji u regiji zapadnog Balkana te izrazili zabrinutost stanjem sigurnosti i stabilnosti u tom području.



"Svi smo zabrinuti stanjem sigurnosti i stabilnosti zapadnog Balkana", kazao je Erjavec na zajedničkoj konferenciji za tisak s Lavrovom, koji boravi u jednodnevnom radnom posjetu Sloveniji.



Slovenija i Rusija slažu se oko toga da je ta regija važna i zbog stabilnosti Europe, a s obzirom na činjenicu da "regija ima probleme oko radikalizacije i vraćanja stranih boraca s ratišta", ministri su izrazili zabrinutost zbog njene sigurnosti i stabilnosti. Regija se uz to susreće i s bijegom u inozemstvo mladih obrazovanih ljudi, kazao je Erjavec, dodavši da se to može spriječiti stranim investicijama, osobito u infrastrukturne projekte.



Govoreći o stanju u državama regije i odnosima Istoka i Zapada, Lavrov je rekao da je načelo koje se nekim državama postavlja, da se od njih traži da se izjasne o tome hoće li surađivati sa Zapadom ili s Rusijom, štetno te da Rusija zagovara tzv. "multivektorsku politiku", pri čemu bi države surađivale s onima s kojima imaju interes i želju za suradnjom.

Po njegovim je riječima, traženje da se države opredijele za Zapad ili za Rusiju dovelo je do krize u Ukrajini u kojoj sada, po njegovim riječima, postoji opasnost "nacionalističkih, ksenofobnih i nacističkih" izgreda, što se nedavno pokazalo u izgredima protiv mađarske manjine u Ukrajini.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Erjavec je ustvrdio da međusobni posjeti predsjednika dviju država, Boruta Pahora i Vladimira Putina, do kojih je došlo u zadnje dvije godine, daju rezultate te da dvije zemlje imaju tradicionalno prijateljske odnose i redovan politički dijalog, uz suradnju na raznim područjima. Posebno je važna gospodarska suradnja, pa je lani međusobna robna razmjena povećana za 15 posto i u prvih 11 mjeseci 2017. iznosila je preko milijardu eura, kazao je Erjavec, dodavši da je povećan i posjet ruskih turista Sloveniji za 33 posto u odnosu na godinu dana ranije.

Upoznali Ruse s arbitražom



Rusija je po opsegu robne razmjene najvažniji slovenski gospodarski partner izvan EU-a, dok Slovenija u Rusiji ima vrlo značajne investicije, pa je po njihovu opsegu u Rusiji na petom mjestu među svim državama.

Slovenski ministar dodao je da je visokog gosta iz Rusije upoznao i s problemom neriješenih graničnih pitanja kao faktorom nestabilnosti te s "odvijanjem postupaka" vezanih uz odluku međunarodne arbitraže o granici Slovenije i Hrvatske koju Hrvatska smatra neobvezujućom.



Erjavec je kazao da su deplasirane kritike kako on ili Slovenija vode prorusku politiku, te dodao da Slovenija vodi suverenu politiku i traži prilike za jaču gospodarsku suradnju, a među tim prilikama je i Rusija.

Ruskog ministra vanjskih poslova, koji boravi u kraćem radnom posjetu Ljubljani, odakle odlazi u dvodnevni posjet Srbiji, primio je i slovenski predsjednik vlade Miro Cerar.



Istaknuli su da dvije države planiraju u Mariboru osnovati zajednički logistički centar slovenske i ruske pošte, a u istom će gradu osnovati i muzej za proučavanje povijesti u vrijeme 2. svjetskog rata, kako bi mlade generacije mogle učiti o tom razdoblju.