EU poručila Velikoj Britaniji da se suoči sa stvarnošću nakon Brexita

Foto: FAH

PREGOVARAČ Europske unije Michel Barnier ponovio je da Velika Britanija neće zadržati sadašnje povlastice, uključujući trgovinske, nakon što napusti Uniju, te naglasio da se London mora suočiti s time.



"Ne može se imati status treće zemlje i tražiti povlastice Europske unije", rekao je Barnier na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu u raspravi o smjernicama za okvir budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine. "Vrijeme je za suočavanje s grubim činjenicama", dodao je.



EU je prošlog tjedna odbio traženja britanske premijerke Therese May posebnog sporazuma nakon Brexita ponudivši Londonu samo sporazum o slobodnoj trgovini, bez posebnog statusa za moćan britanski financijski sektor.



"Sat otkucava"



Barnier je rekao da nije bilo drugih opcija s obzirom na želju Londona da napusti jedinstveno tržište i carinsku uniju EU-a.



On je također branio prijedlog EU-a da nastavi regulirati trgovinu u Sjevernoj Irskoj nakon Brexita, ako ne bude drugih načina da se izbjegne uspostava ''tvrde granice'' između Sjeverne i Republike Irske, što je izazvalo oštre reakcije u Londonu i Belfastu.



"Naša je odgovornost detaljno operativno razraditi kako izbjeći tvrdu granicu na irskom otoku ako nema drugog rješenja, a s obzirom na želju Ujedinjene Kraljevine da napusti jedinstveno tržište i carinsku uniju", rekao je.



Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker također je podsjetio London da nema vremena za gubljenje do izlaska iz Unije u ožujku 2019. godine.





"Očito je da iz Ujedinjene Kraljevine trebamo više jasnoće da bismo se sporazumjeli oko našeg budućeg odnosa", rekao je Juncker."Kako sat otkucava, s još godinu dana vremena, vrijeme je da se govori prevedu u ugovore, obećanja u sporazume", rekao je.Čelnici 27 preostalih članica EU-a usvojit će u Bruxellesu 23. ožujka zajedničko stajalište o budućim odnosima s Velikom Britanijom koje će biti mandat Barniera u pregovorima s Londonom.EU je odlučan spriječiti Britaniju da bira prednosti bliske integracije bez dijeljenja troškova i obveza iz straha da bi takav primjer potaknuo još zemalja da napuste Uniju.Europarlamentarci su u raspravi s Junckerom i Barnierom u velikoj većini isticali da se u budućim odnosima s Londonom treba poštovati ​​integritet jedinstvenog tržišta EU-a, carinsku uniju i četiri slobode, te zaštititi pravni poredak EU-a a da se ne dopusti odabir odnosa po sektorima.U raspravi je od hrvatskih zastupnika sudjelovala Ruža Tomašić (HKS/ECR) koja je ocijenila da su obje strane u pregovore ušle nepripremljene, a da EU s jedne strane želi trgovinski sporazum, a s druge kazniti London za primjer ostalima."Žao mi je vidjeti da su obje strane u taj proces ušle nepripremljene. Ujedinjena Kraljevina s jedne strane još uvijek oblikuje svoje želje i ambicije u jednoj unutarnjoj političkoj borbi, dok je EU s druge strane razapeta između potrebe za kvalitetnim trgovinskim sporazumom s vrlo bliskim partnerom i želje establišmenta da se Britance kazni za primjer drugima", rekla je Tomašić."Ako između ova dva partnera ne može biti dogovora onda je jasno da se radi ili o nedostatku želje ili o nesposobnosti pregovarača", ustvrdila je hrvatska zastupnica.