Europarlamentarci traže zabranu testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama izvan EU-a

Ilustracija: FAH

NAKON što je ispitivanje kvalitete kozmetičkih proizvoda na životinjama zabranjeno u Europskoj uniji, zastupnici Europskog parlamenta su zatražili i da ostale države učine isto, izvijestio je Europski parlament.

Animal testing for cosmetics is banned in the EU. MEPs care about animal welfare and advocate a global ban ↓ pic.twitter.com/I97jBM9Li5