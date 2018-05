Europska unija poziva države članice da zaustave migracije i osiguraju granice

Foto: FaH

EUROPSKE zemlje moraju pojačati napore da migraciju stave pod kontrolu, pogotovo kad je riječ o osiguranju vanjskih granica EU-a, rekao je u srijedu povjerenik EU-a za migracije Dimitris Avramopoulos.



EU je pojačao napore kako bi ograničio migraciju nakon što je više od milijun ljudi stiglo 2015. Unatoč tome, priljev migranata povećao se proteklih mjeseci, posebno migracijskim rutama iz Turske.



"Nema vremena za gubljenje"



"Situacija je još uvijek osjetljiva i naš posao daleko je od završetka", rekao je Avramopoulos te pozvao zemlje članice da donesu reforme o sustavu azila EU-a.



"Apsolutno više nemamo vremena za gubljenje", kazao je.



Više od 15.000 migranata dosad je stiglo ove godine iz Turske, objavilo je povjerenstvo uz napomenu da je broj prelazaka preko kopnene granice s Grčkom devet puta veći u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.Brojke svejedno ostaju "drastično" niže nego što su bile prije no što je EU sklopio dogovor o zaustavljanju migracije s Turskom 2015., navodi povjerenstvo.Europska granična i obalna straža ponudila je da pojača svoju prisutnost duž tursko-grčke granice, no "stalno i značajno nedostaje" joj osoblja i opreme, reklo je povjerenstvo, napomenuvši da može biti ispunjeno manje od pola operativnih potreba.Članice EU-a trebale bi se dogovoriti o predloženim reformama o azilu do summita u lipnju.Dogovori o reformama zapeli su zbog redistribucije izbjeglica u jeku žestokog protivljenja zemalja među kojima su Mađarska i Poljska.