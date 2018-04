Europska unija s 32 milijuna kuna financira izgradnju trajektne luke na Pašmanu

Foto: Wikimedia

MINISTAR mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković potpisao je u Tkonu na otoku Pašmanu ugovor za dodjelu bespovratnih 32 milijuna kuna za gradnju trajektne luke Tkon te sporazume za dodjelu ukupno osam milijuna kuna za luke Turanj, Petrčane i Mandre na otoku Pagu.



Ugovore je Butković potpisao s ravnateljem Središnje agencije za financiranje programa i projekata EU-a Tomislavom Petricom i ravnateljem Županijske lučke uprave Zadar Davorom Škibolom.

80 milijuna eura za lučke projekte na obali



"Ovo je prvi projekt u Republici Hrvatskoj koji se financira iz europskog programa Konkurentnost i kohezija, iz kojega je za infrastrukturne lučke projekte na našoj obali namijenjeno 80 milijuna eura. Riječ je o projektima čiji je cilj otočno povezivanje u mjestima, općinama i gradovima koji imaju trajektnu vezu kako se ne bi stvarale gužve u središtima mjesta. Nakon Tkona idemo dalje, čekaju nas projekti na sjevernom i južnom dijelu Jadrana koji su trenutačno u fazi pripreme", istaknuo je Butković.



Nakon prve i druge faze gradnje nove trajektne luke Tkon, koje su završene prije godinu i pol dana, sada će se s 32 milijuna financirati gradnja gata s dva veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora, platoa pristaništa, podmorskog propusta te platoa ukrcajnog čekališta, parkirališta sa stotinu parkirnih mjesta i spojna cesta na državnu cestu DC 10.



"Luka Tkon od samog je osnutka Županijske lučke uprave Zadar, od 1998. godine do danas, njen najveći projekt. Ovim značajnim ulaganjem kroz sredstva EU i potporu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, trajektnoj luci Tkon će biti omogućen kompletan završetak izgradnje u roku od dvije i pol godine“, izjavio je ravnatelj lučke uprave Zadar Davor Škibola.



Inače, program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH, koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a njime se, prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz državnog proračuna, otvara mogućnost financiranja iz EU fondova. Luka Tkon na otoku Pašmanu prvi je od 28 projekata koji će se prvi put financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a ta ulaganja, veća od 176 milijuna kuna, nastavit će se u lukama od Dubrovnika, Korčule, Brača, Pašmana, Cresa pa sve do Pule.



Novinare je zanimalo kakav stav Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima o više desetljeća staroj inicijativni da se otok Pašman mostom poveže s kopnom kod mjesta Turanj.



"Znam za tu inicijativu, Zadarska županija uvrstila je to i u svoje prostorne planove. Međutim, Hrvatske ceste ili tvrtke koje su radile i pripremale takve projekte trebaju vidjeti isplativost tog projekta. Svakako podržavam tu inicijativu, ali treba napraviti pripremu projekta i studije isplativosti i tek tada moći će se reći nešto konkretnije", poručio je ministar.

Butković komentirao moguće zaustavljanje projekta Pelješkog mosta



Na novinarski upit kako komentira najavu austrijske tvrtke Strabag i konzorcija talijanskog Astaldija i turskog Ictasa da će podnijeti tužbe Upravnom sudu protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koja je nedavno odbila njihove žalbe na odabir kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation za gradnju Pelješkog mosta, ministar Butković kazao je „kako ne može i ne smije komentirati sudske tužbe i sudske procese“.

"Što se tiče zaustavljanja gradnje Pelješkoga mosta, mislim da bi to pitanje trebalo postaviti svim stanovnicima Dubrovačko-neretvanske županije, pa čuti njihov odgovor, a taj odgovor je i moj odgovor", dodao je.



Ministar se osvrnuo i na odabir konzultanta za budući sustav naplate cestarina na autocestama, rekavši da su u fazi evaluacije pristiglih ponuda. Na natječaj za odabir izvođača za izradu studije o sustavu elektronske naplate cestarina stigle su četiri ponude - zajednice ponuditelja Ernst & Young savjetovanje Hrvatska i Ernst & Young GmbH Njemačka, potom MultiContract Consulting iz Mađarske, IDOM Consulting iz Španjolske te tvrtke CGI Czech Republic iz Češke Republike.



"Za mjesec dana znat ćemo najpovoljnijega konzultanta, koji će do kraja godine početi raditi i početi tražiti rješenje", izjavio je Butković.

Prosvjedi taksista



Zamoljen da komentira prošlotjedni prosvjed taksista na Paškome mostu zbog prijedloga novog zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji se temelji se na liberalizaciji tržišta, ministar je istaknuo „kako je cilj zakona da građanima omoguće jeftiniji i dostupniji taksi-prijevoz, liberalizaciju tržišta i jednaka pravila i uvjete koji će vrijediti za sve“.



"Mislim da ćemo ovime otvoriti nova radna mjesta, da ćemo omogućiti da naši ljudi ne odlaze iz Hrvatske nego da ostaju ovdje", rekao je.



Novinari su ministra pitali i o luci Gaženica, odnosno negodovanju zadarske oporbe zbog koncesije na tu luku. "Republika Hrvatska je gradila infrastrukturu, zajam Hrvatska mora vratiti. Postupak je bio transparentan, a cilj je da Gaženica zaživi. Nitko je ne prodaje! To su najniži politički poeni oporbe. Nama je cilj dovući brodove u Gaženicu", poručio je.



Govoreći o istrazi o nesreći u tunelu Učka koja se dogodila kada je pao dio ventilacijskog sustava, Butković je rekao da u ovom trenutku o tome nema informacije, a na pitanje što ako se utvrdi da je odgovoran koncesionar, rekao je da će onaj koji je odgovoran snositi štetu. "Nije na meni da utvrđujem odgovornost, ja mogu samo dobiti nalaz, a onda će netko drugi to morati utvrditi", zaključio je Butković.



Nakon posjeta Tkonu, ministar će radni posjet Zadarskoj županiji nastaviti obilaskom rive u Petrčanima, a potom će sudjelovati na radnom sastanku u Općini Privlaka.