Europske sile pripremaju plan za spas sporazuma o iranskom nuklearnom programu

Foto: Hina

ZAPADNI diplomati kazali su da su Velika Britanija, Njemačka i Francuska blizu dogovora o paketu mjera koji će predložiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ne bi li ga uvjerili da ne raskine sporazum s Iranom o njegovu nuklearnom programu.



Trump tvrdi da je međunarodni sporazum s Iranom iz 2015. najgori sporazum ikad i prijeti da će ga raskinuti ponovnim uvođenjem sankcija idući mjesec.



Rusija, Kina, Njemačka, Britanija i Francuska, koje su zajedno s SAD-om potpisale sporazum s Iranom, odlučne su ga spasiti, smatrajući da je to najbolji način da se Iran spriječi da razvije nuklearno oružje.



Trumpova kritika sporazuma



Zapadni diplomati kazali su Reutersu da su tromjesečni sastanci iza zatvorenih vrata kulminirali paketom mjera koje bi se moglo poduzeti protiv Irana u nadi da će se time umiriti Trumpa i sačuvati sporazum.



"Riječ je o tome da se uvjeri predsjednika Trumpa, to nije novi sporazum s Iranom", rekao je jedan visoki europski diplomat.



Za razliku od Trumpa, koji je u utorak ponovno kritizirao sporazum, Britanija, Francuska i Njemačka ne žele da se o njemu ponovno pregovara u cijelosti.



Umjesto toga oni nastoje razraditi razne druge mjere u suglasnosti sa SAD-om koje bi se odnosile na područja koja nisu obuhvaćena nuklearnim sporazumom, uglavnom na potporu Irana sirijskom režimu i iranski program projektila.



To bi moglo uključivati nove europske sankcije, kazali su diplomati.



Rok o dogovoru





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nove mjere mogle bi također uključivati odredbe koje bi povećale vrijeme potrebno Iranu za razvoj nuklearnog oružja u budućnosti, premda se taj aspekt pregovora pokazao najtežim, kazali su.Dvojica europskih diplomata kazala su da je plan uglavnom na tragu snažnijih mjera protiv Irana o kojima je francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao s Trumpom u utorak u Bijeloj kući.Iranski predsjednik Hassan Rouhani rekao je ranije da strane sile nemaju pravo dirati u sporazum i doveo u pitanje Trumpove kvalifikacije da to čini.Trump je postavio rok do 12. svibnja do kada europske zemlje trebaju postići dogovor o "otklanjanju strašnih manjkavosti" u tom sporazumu ili će odobriti ponovno uvođenje sankcija."Nemate nikakvo iskustvo u politici. Nemate nikakvo iskustvo u pravu. Nemate nikakvo iskustvo kada je riječ o međunarodnim sporazumima", rekao je Rouhani, govoreći o Trumpu."Kako može jedan trgovac, građevinar, graditelj tornjeva donositi sudove o međunarodnim pitanjima", dodao je.Rouhani je rekao da je već prije razgovarao s Macronom o tome i naglasio da neće pristati na bilo kakve promjene sporazuma,."Iskreno sam mu rekao da nuklearnom sporazumu neće biti dodana niti oduzeta niti jedna rečenica. Dogovor je dogovor."Njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarat će potkraj tjedna o tome s Trumpom u Washingtonu.Visoki iranski dužnosnici opetovano poručuju da se o iranskom raketnom programu ne može pregovarati.