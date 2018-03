Farmaceutske kompanije objavile zajedničko priopćenje o provođenju kliničkog ispitivanja na Hrvatima

Foto: Index

IZ HRVATSKOG udruženja inovativnih proizvođača lijekova iF! (Inovativne farmaceutske inicijative) u subotu su ocijenili da klinička ispitivanja omogućuju brz i izravan pristup najsuvremenijim terapijama i znanstvenim spoznajama bez financijskog opterećenja za hrvatski zdravstveni sustav te pozdravili uključenje hrvatskih pacijenata u klinička ispitivanja, kao i činjenicu da je takva praksa konačno dobila pravu podršku na svim razinama unutar zdravstvenog sustava i kod donositelja odluka u Republici Hrvatskoj.



Potaknute oprečnim informacijama koje su se pojavile u javnosti povodom provođenja kliničke studije za liječenje spinalne mišićne atrofije u hrvatskim bolnicama, članice Inovativne farmaceutske inicijative u priopćenju su istaknule važnost kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj - za pacijente, liječnike i zdravstveni sustav.



Premijer Andrej Plenković najavio je u četvrtak da će 23 hrvatska pacijenta koja boluju od spinalne mišićne atrofije (SPA) biti uključena u kliničku studiju koju će u Hrvatskoj provoditi farmaceutska tvrtka Hoffmann-La Roche i dobiti novi lijek za svoju bolest koji bi trebao poboljšati njihovo zdravstveno stanje. Plenković je na sjednici vlade rekao kako je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu razgovarao s ključnim čovjekom velike farmaceutske kompanije Hoffmann-La Roche, a plod tog razgovora bio je intenzivan kontakt između predstavnika te kompanije u Zagrebu, Ministarstva zdravstva i svih nadležnih službi. Dogovoreno je da će 23 pacijenta koja pate od SPA tipa 1, 2 i 3, a moguće kasnije i pacijenti s tipom 4 te bolesti, na temelju svih potrebnih odluka koja su etička povjerenstva već donijela, biti uključeni u studiju koju Hoffman-La Roche provodi u još nekoliko zemalja, među kojima je i Hrvatska, dodao je.

Pacijenti neće dobiti Spinrazu



Pacijenti neće dobiti Spinrazu, koju su tražili roditelji malih pacijenata, već se radi o novom lijeku za koji Plenković vjeruje da će bitno poboljšati zdravstveno stanje oboljelih od SPA.



Iz Inovativne farmaceutske inicijative naglašavaju da su klinička ispitivanja strogo regulirani procesi koje, kao ispitivači, vode hrvatski zdravstveni stručnjaci iz pojedinih područja. Oni su svakodnevno u kontaktu s pacijentima i zahvaljujući tome imaju najbolji uvid u stanja i specifične zahtjeve liječenja pojedine bolesti i pacijenta, usmjereni na unapređenje ishoda liječenja kao krajnjeg cilja.



Provođenje kliničkih ispitivanja donosi znatnu neposrednu i posrednu korist za sve – pacijente, stručnu medicinsku javnost, zdravstveni sustav i državu u cjelini, smatraju iz Inicijative.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Klinička ispitivanja predstavljaju izravna ulaganja u Hrvatsku i njen zdravstveni sustav te bolesnicima omogućuju brz i izravan pristup najnovijim lijekovima, a uključenim liječnicima i njihovim bolesnicima praktični pristup najnovijim znanstvenim spoznajama i terapijskim mogućnostima. Koristi kliničkih ispitivanja značajno osjete i bolnice, ali i sam zdravstveni sustav kroz uštede na terapijskim i dijagnostičkim postupcima. Pacijenti uključeni u klinička ispitivanja tako dobivaju priliku za unapređenje kvalitete života i ishoda liječenja, a u zdravstvenom sustavu ostvaruju se uštede od 10 do 14 milijuna kuna po pacijentu, budući da je trošak liječenja i dijagnostičkih procedura u kliničkom ispitivanju u cijelosti pokriven od naručitelja ispitivanja i time rasterećuje zdravstveni sustav", stoji u priopćenju.Također se ističe kako iskustva zemalja s čijim se zdravstvenim sustavima Hrvatska može uspoređivati pokazuju kako klinička ispitivanja ostvaruju znatna poboljšanja ishoda liječenja, drugim riječima, radi se o potpuno transparentnim i visoko reguliranim procedurama koje mogu samo unaprijediti terapijske mogućnosti i pacijentima osigurati inovativne terapije, a bez ikakvog troška države."U trenutku kad se u svijetu provodi dvjesto tisuća kliničkih ispitivanja, zabrinjavajući je podatak da se u hrvatskim bolnicama provodi njih manje od 70. Kliničkim ispitivanjima hrvatski bi pacijenti dobili mogućnost liječenja revolucionarnim terapijama koje provode vrhunski educirani domaći liječnici. Transparentnost procedura, uključujući i proces dolaska lijekova na listu HZZO-a, nužna je za održavanje i jačanje kvalitete hrvatskog zdravstvenog sustava. Budući da smo prema Ministarstvu zdravstva, a u ime svih članica iF!-ja, inovativnih farmaceutskih kompanija koje posluju u Hrvatskoj, ranije ovog mjeseca uputili i prijedlog mjera za unapređenje sustava, drago nam je da su donositelji odluka prepoznali vrijednost kliničkih ispitivanja", poručio je izvršni direktor iF!-ja Sani Pogorilić.

"Zdravstveni sustav mora pojednostaviti proceduru za ishođenje Rješenja za provođenje kliničkog ispitivanja"

Kao jedan od ključnih problema iz Inicijative prepoznaju nepostojanje jasnog stajališta prema kliničkim ispitivanjima i strategije za pozicioniranje Republike Hrvatske kao konkurentne zemlje za provođenje kliničkih ispitivanja.



Smatraju i da zdravstveni sustav mora pojednostaviti proceduru za ishođenje Rješenja za provođenje kliničkog ispitivanja, koje bi trebalo biti moguće dobiti u roku od 28 dana, kao i definiranje jedinstvenog Pravilnika o kliničkim ispitivanjima. Sve navedeno, kao i smjernice za unapređenje sustava, iF! je predstavio pomoćniku ministra zdravstva, profesoru Viliju Berošu, izvijestili su.



Hrvatsko udruženje inovativnih proizvođača lijekova iF! (Inovativna farmaceutska inicijativa) djeluje 24 godine te okuplja i predstavlja 23 inovativne farmaceutske kompanije koje osiguravaju gotovo 60 posto lijekova. Udruga je član EFPIA – Europskog udruženja inovativnih farmaceutskih kompanija i udruženja sa sjedištem u Bruxellesu. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.ifi.hr.



Članice Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) su: AbbVie d.o.o., Amgen, Astellas d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Bayer d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Boerhringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Eli Lilly and Company, GE Healthcare, Glaxosmithkline d.o.o., Johnson&Johnson S.E.d.o.o., Lundbeck Croatia d.o.o., Medis Adria d.o.o., Merck d.o.o., Merck Sharp & Dohme d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Novo Nordisk Hrvatska d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., Roche d.o.o., Sanofi-Aventis Cro.