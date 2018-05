Filipini strahuju zbog kineskih nuklearnih bombardera na umjetnim otocima u susjedstvu

Screenshot: Youtube/People's Daily

FILIPINI su izrazili "ozbiljnu zabrinutost" zbog prisutnosti kineskih strateških bombardera u Južnom kineskom moru, koje je predmet teritorijalnog spora između Kine, Filipina, Vijetnama, Malezije i Tajvana.

Glasnogovornik filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea izjavio je danas da će Kina poduzeti "prikladne diplomatske akcije", prenosi Reuters.

Kineski strateški bombarderi sletjeli i uzletjeli s osporavanog otočja

Kineska vojska objavila da su njeni strateški bombarderi H-6K i drugi sletjeli i uzletjeli s umjetnih otoka u Južnom kineskom moru koje je Kina izgradila proširivanjem prirodnih grebena i otočića. Ova je vojna vježba razbjesnila filipinske vlasti, a i američka vojska je poslala brodove u to područje.

Filipinski glasnogovornik Harry Roque dodao je da Manila ne može neovisno potvrditi prisutnost kineskih bombardera sposobnih za nošenje nuklearnog oružja na tom području, ali izrazio je "ozbiljnu zabrinutost zbog njenog učinka na napore da se održe mir i stabilnost u regiji".

Chinese bombers including the H-6K conduct takeoff and landing training on an island reef at a southern sea area pic.twitter.com/ASY9tGhfAU

Ipak, filipinska vlada nije izravno osudila kinesku akciju. Peking je, pak, pozvao druge zemlje da ne pridaju prevelik značaj onome što je nazvao rutinskom vojnom patrolom. Peking polaže prava na gotovo čitavo Južno kinesko more, iako se ono prostire vrlo daleko od njenog kopna, između Vijetnama, Filipina i Malezije.

H-6K najmoćniji bombarderi koje je Kina dosad poslala, mogu doseći cijelu jugoistočnu Aziju

Peking također tvrdi da su njihova vojna postrojenja na Otočju Paracel, gdje su sletjeli njihovi strateški bombarderi i gdje imaju zračne baze, radare i protuzračnu obranu, čisto defenzivna i da ima pravo raditi što hoće na svom teritoriju. Međutim, Kina je nesumnjivo militarizirala ove otoke, kao i one u Otočju Spratly južno od Paracela, u samo nekoliko godina i pretvorila ih u ono što neki analitičari zovu "nepotopivim nosačima aviona".

"Što se tiče takozvane militarizacije koju spominje SAD, ono što mi radimo fundamentalno se razlikuje od SAD-a koji šalje vojne avione i ratne brodove tisućama kilometara daleko u ovu regiju i predstavlja prijetnju drugim zemljama", odvratio je na kritike Washingtona glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lu Kang, prenosi CNN.

China for the first time landed bomber aircraft, including H-6Ks, on Woody Island in the #SouthChinaSea. AMTI shows the bombers' range, why it matters, and the likelihood of more showing up on the Spratlys https://t.co/doqM4stwZE pic.twitter.com/bl0IUdNOiu