Financial Times objavio analizu situacije u Agrokoru, evo što kaže

SPAŠAVANJE najveće privatne tvrtke u Hrvatskoj važnije je od ograničavanja ruskog utjecaja u toj zemlji, piše Neil Buckley za Financial Times.



U nastavku njegovu analizu situacije u Agrokoru donosimo u cijelosti.



"Londonski sud prošlog je tjedna naložio izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj. Nekada jedna od najbogatijih osoba na Balkanu, Todorić će se morati suočiti s optužbama za prijevare povezane sa svojim Agrokorom, ogromnim konglomeratom za hranu i maloprodaju koji je prošle godine gotovo doživio kolaps.



Odluka suda najnoviji je razvoj situacije u najvećem europskom nebankarskom stečajnom procesu u zadnjem desetljeću koji podsjeća na slučaj talijanske prehrambene i mljekarske grupacije Parmalat 2003. godine".



Dogovor o nagodbi



"No, bitnija vijest za ulagače i desetke tisuća Agrokorovih zaposlenika i dobavljača diljem bivše Jugoslavije stigla je dva tjedna prije toga, kada su glavni financijski vjerovnici tvrtke dogovorili nacrt sporazuma o nagodbi kojim će dug zamijeniti glavnicom.



Pretvaranje tog okvira u puni sporazum u zakonskom roku koji traje do 10. srpnja od presudne je važnosti za čitavu regiju. Agrokor zapošljava 60.000 ljudi u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj te održava još mnogo radnih mjesta kod dobavljača.



Njegova godišnja prodaja od 6,5 milijardi eura ekvivalent je oko 15 posto bruto domaćeg proizvoda Hrvatske. Kada je grupa gotovo posrnula pod teretom duga u iznosu od 5,8 milijardi eura prije godinu dana, Hrvatska je usvojila poseban zakon, nazvan Lex Agrokor, čime je tvrtka stavljena pod državnu upravu.



Čak i ako nagodba o dugu bude postignuta, trebat će mnogo napora da se tvrtka vrati na noge. Tijekom iduće godine trebat će refinancirati više od milijardu eura dugogodišnjeg duga, a tvrtka se pripremila za teoretsku inicijalnu javnu ponudu u Londonu ili Frankfurtu".



Političke napetosti



"Međutim, planirana nagodba stvara daljnje političke kontroverze u Hrvatskoj jer bi njome dvije najveće ruske banke, državni Sberbank i VTB, zajedno postale vlasnicima najvećeg udjela u Agrokoru. Sberbank je Agrokorov najveći vjerovnik, kojem Agrokor duguje 1,1 milijardu eura, dok dug VTB-u iznosi 300 milijuna eura.





Ostali vjerovnici u privremenom vijeću vjerovnika su Fidelity, hrvatska podružnica talijanskog UniCredita te američki hedge fond Knighthead Capital.Sve to dolazi u tjeskobno vrijeme za Europsku uniju, kojoj je Hrvatska pristupila 2013. godine, zbog ruskih pokušaja obnove utjecaja na Balkanu. Hrvatska je, za razliku od susjedne Srbije, suzdržana po pogledu ruskog vlasništva nad svojom imovinom. To uključuje i INA-u, nacionalnu naftnu tvrtku koju već dugo priželjkuju ruski udvarači"."Hrvatska se sada suočava s velikim ruskim vlasničkim udjelom u kompaniji čiji kraci sežu duboko u hrvatsko gospodarstvo putem maloprodajnog lanca Konzum, nekoliko velikih proizvođača hrane i veza s tisućama poljoprivrednika.No, ruski faktor ne bi trebao biti najveća briga za Zagreb. Ljudi koji su upoznati s aktualnim raspravama tvrde da će nacrt nagodbe sadržavati određene zaštitne mjere kako bi se osiguralo da Sberbank i VTB, koji će zajedno držati oko 44 posto 'novog' Agrokora, ne mogu steći više od 50 posto na određeno razdoblje nakon nagodbe.Neke ključne odluke o budućnosti tvrtke zahtijevat će kvalificiranu većinu glasova među dioničarima. Njezin odbor bit će sastavljen od direktora izabranih na temelju svojih korporativnih vještina, a ne među zaposlenicima ruskih banaka.Što je još važnije, Sberbank i VTB, kao i svi ostali vjerovnici, svim silama će se truditi sačuvati svoje ulaganje. Imat će zajednički interes za zapošljavanje i osposobljavanje dobrih rukovoditelja koji će učiniti sve što je potrebno kako bi se osigurala poslovna budućnost tvrtke"."Hrvatski sud u konačnici će presuditi postoje li računovodstvene nepravilnosti ili čak prijevare u slučaju Agrokor. Todorić poriče zločine i podigao je žalbu na nedavni nalog britanskog suda.No, ono što je stvarno srušilo Agrokor bilo je krivo upravljanje."Ako se želi napraviti da ta tvrtka postane dugoročno održiva, morat će se poraditi na njezinom operativnom poboljšanju", izjavio je Luka Orešković, partner u investicijsko-konzultantskoj tvrtki Spitzberg Partners.Potrebno je racionalizirati logističke, prodajne i pozadinske operacije, a Konzum, koji trpi pritisak njemačkog Lidla, zahtijeva posebnu pozornost. Gubitak radnih mjesta bit će politički težak, no vjerojatno ništa teži od onoga koji bi nastupio u slučaju da najveći dioničari postanu Rusi, a ne Nijemci ili Francuzi.Za Agrokor i regiju, čak i u razdoblju pojačanih tenzija između Istoka i Zapada, prave odluke o zaštiti poslovanja važnije su od nacionalnosti glavnih dioničara Agrokora", zaključuje Buckley za Financial Times.