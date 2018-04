Ford bi od 2023. mogao proizvoditi električne aute u Njemačkoj

Foto: EPA

AMERIČKI automobilski div Ford mogao bi od 2023. proizvoditi električna vozila u Njemačkoj, nakon što završi ciklus modela Fieste, izjavio je čelnik njemačkog poslovanja kompanije i predložio da taj prijelaz lokalne i savezne vlasti podupru subvencijama.



"Čisto hipotetički gledano, tada (2023.) bi mogao biti dobar trenutak za to", rekao je Gunnar Herrmann za njemački poslovni dnevnik Handelsblatt u intervjuu objavljenom u utorak.



Kazao je kako će im trebati oko 15 mjeseci da prilagode tvornicu u Koelnu za proizvodnju električnih automobila, dodajući ipak da ulaganje neće biti isplativo ukoliko prodaja električnih automobila bude iznosila samo 30.000 ili 40.000 vozila godišnje.



Pet milijardi do 2022. godine



To će po njegovim riječima biti moguće ako broj prodanih automobila snažnije poraste. Nažalost, danas električni automobili još nisu osobito profitabilni, kazao je Herrmann.



Sličnu je poruku prošlog tjedna uputio njemački proizvođač luksuznih automobila BMW, istaknuvši da neće masovno proizvoditi električne automobile do 2020. godine, budući da sadašnja tehnologija nije dovoljno profitabilna da omogući veću razinu proizvodnje.



Američki proizvođač automobila Ford planira u razvoj električnih vozila uložiti pet milijardi dolara do 2022. godine. U idućih pet godina namjeravaju uvesti najmanje 13 električnih ili hibridnih modela širom svijeta, a prvo potpuno električno vozilo proizveli bi u Europi do 2020.Herrmann je predložio da savezna njemačka država Sjeverna Rajna-Vestfalija, gdje se u Koelnu nalazi Fordovo postrojenje, ponudi subvencije za potporu prelaska na proizvodnju električnih vozila."Ta bi država mogla učiniti svoj dio kako bi pokrenula strukturalni pomak, jednako kao i savezna vlada", naglasio je.Nova njemačka koalicijska vlada planira ublažiti porezna opterećenja za električna vozila, osigurati najmanje dodatnih 100.000 punionica u cijeloj zemlji i subvencionirati dijeljenje automobila kako bi potaknula pomak prema zelenijem transportu.U planu je i financijska potpora za istraživanje tehnologije autonomne vožnje, te potpora za pokretanje proizvodnje baterija.