FOTO Avion se zabio u kuću pored glavnog grada Filipina, deset osoba poginulo

Foto: Twitter/Air Disasters

MANJI putnički avion u kojem je bilo pet osoba zabio se u kuću nedugo nakon polijetanja sjeverno od Manile u subotu, javljaju svjetski mediji.

U nesreći su poginule sve osobe u avionu te još pet osoba na tlu, objavile su vlasti. Avion Piper-23 Apache poletio je s aerodroma u gradu Plaridelu i nedugo zatim se zabio u kuću u blizini Manile.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

NEWS Lite Air Express Piper PA-23 Apache (RP-C299) crashed shortly after takeoff from Plaridel Airport, Philippines. Killing all 6 & 1 on ground. (17-MAR-2018). @RonLopezPH pic.twitter.com/vheGjmagXz

UPDATE The death toll has risen to 10. Five occupants on board & 5 on ground were killed. https://t.co/eImvuZHAjI