FOTO Delnice su zatrpane snijegom, pogledajte kako to izgleda

Foto: Goran Kovačić/ Pixsell, Screenshot: DHMZ



DELNICE su zatrpane snijegom. Ponegdje je snijeg, a što se vidi i na slikama, veći od metra. Gradske službe ne mogu sve same pa im je tijekom dana u pomoć priskočila i vojska. Angažirana su ukupno 122 pripadnika HV-a sa šest radnih strojeva za čišćenje snijega i vozila na čišćenju prometnica u gradu i to oko škola, vrtića i Doma zdravlja te Doma umirovljenika.

>> STIŽE POLARNA ZIMA, IZDANO UPOZORENJE "Ovo se događa jednom u deset godina - i rjeđe"



I idućih dana u snijegom prekrivenom gradiću očekuju se dodatne padaline. Temperature će se kretati ispod nule, a u nedjelju se očekuje čak minus trinaest stupnjeva. Što nosi idući tjedan, tek će se pokazati.

Problemi na cestama

Cijeli dan snijeg i vjetar otežavaju promet diljem Hrvatske. I u petak navečer, nešto prije 23 sata, kako je javio HAK, zatvoren je velik broj cesta, a na mnogima se prometuje otežano. Izbjegavajte ići na put ako možete, a ako idete onda se svakako provjerite kakvo je stanje na cestama.

Stanje u petak navečer, nešto prije 23 sata.

Zbog požara na vozilu na čvoru Matulji na dionici autoceste A1 GP Rupa-čvor Diračje, promet ide usporeno



Zbog olujnog vjetra autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice i autocestom A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica (od 18,50h) smiju voziti samo osobna vozila.



Kamioni s prikolicom i tegljači s poluprikolicom se isključuju na čvoru Kikovica u smjeru Zagreba i odmorištu Vukova Gorica i odmorištima prije Bosiljeva u smjeru Rijeke jer nema prohodnog pravca za tu kategoriju vozila u smjeru Rijeke i obratno prema unutrašnjosti. (Hrvatske ceste i HAC zajedničkim kapacitetima obavljaju aktivnosti sa ciljem što bržeg postizanja prohodnosti za teretni promet između Rijeke i Delnice.)



Također zbog olujnog vjetra i zimskih uvjeta trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom u smjeru Dalmacije, i obrnuto (u smjeru unutrašnjosti).



Za sav promet zatvorene su:



Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

autocesta A7 čvor Šmrika-čvor Hreljin u smjeru Rijeke (zbog oštećenja bukobrana)

DC25 Gospić-Karlobag.

Samo za osobna vozila otvorene su:



autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice,

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, (od 18,50h),

A7 čvor Draga-čvor Šmrika

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Snijeg otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Na pojedinim dionicama cesta vozi se otežano zbog ugaženog ili razmočenog snijega na kolniku, a upozoravamo i na moguću poledicu, osobito na mostovima i nadvožnjacima kroz unutrašnjost. Vozače upozoravamo da na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na cestama u dijelu središnje Hrvatske, Lici i Gorskom kotaru, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Knin i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar na dionici Karlovac-Zdihovo-Kikovica.



​Sljemenska cesta je otvorena za promet.



Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na sljedećim cestama:



LIKA I DIJELOM ZADARSKA ŽUPANIJA:

DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Knin,

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC23 Duga Resa-Donje Dubrave-Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj;

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić-Karlobag;

DC42 Ljubošina-čvor Ogulin (A1)-Josipdol-Poljanak-Selište Drežničko; i u mjestu Poljanak;

DC50 Žuta Lokva-Špilnik-Lički Osik-Gospić-Sveti Rok-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča;

DC534 Budak-čvor Gospić;

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja-Srb

na svim lokalnim i županijskim cestama na području cijele Ličko-Senjske županije.

Za sav promet zbog sniježne vijavice u Lici zatvorene su: državna cesta DC218 Dobroselo (g.ž.LS)-Mazin-Bruvno (D1), ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica-(ŽC5113) do granice Karlovačke županije, ŽC5110 Alan-Krivi Put-Prokike, te lokalne ceste Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje.



GORSKI KOTAR i SJEVERNO HRVATSKO PRIMORJE:





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

DC3 Zdihovo-Gornje Jelenje-Kikovica;DC32 GP Prezid-Parg-Delnice;DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;DC203 GP Brod na Kupi-Delnice;DC305 Parg-Čabar;DC501 Gornje Jelenje- čvor Oštrovica-Meja;ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;ŽC5030 Platak-Kamenjak;ŽC5032 Gornje Jelenje do Crni Lug;ŽC5062 Bribir-Lukovo;zaleđe Kraljevice i grada Bakra,ostale županijske i lokalne ceste na području Gorskog kotaraŽC5110 Krmpote-Alan i LC58031 Zalesina-Stari Laz i zatvorene su za sav promet zbog sniježnih zapuhaLC58107 Kraljevica (DC8) do Križišća (DC501 otvorena samo za osobna vozilaobavezna je uporaba zimske opreme na svim cestama na području riječkog zaleđa,općine Čavle, D. Jelenje, Viškovo, Klana,grad Kastav, općina Matulji grad Opatija,općina Lovran I Moščeničke Drage.Županijska cesta ŽC5030 Platak-Kamenjak zatvorena je za sav promet zbog velikih nanosa snijega.SREDIŠNJA HRVATSKADC1 Čeglje-KarlovacDC3 Karlovac-Duga Resa-Zdihovo;DC6 Jurovski Brod- Karlovac-Brezova Glava-Vojnić-VojišnicaDC23 Duga Resa-Josipdol-KapelaDC36 Karlovac-ŠišljavićDC204 GP Pribanjci - Bosanci (D3); Bosanci (D3) - čvor Bosiljevo 1 (A1),DC216 Vojnić (D6) - Kolarić -GP Maljevac (gr.R.BIH)DC228 Jurovski Brod (D6) - Ozalj - Karlovac (D1),DC429 Selište Drežničko (D42) - Selište Drežničko (g.ž.LS),ŽC 5126 Sveti Juraj-Krasno.Županijska cesta ŽC 5094 Jasenak- Stalak i županijska cesta ŽC3275 Stankovac-Jame zatvorene su za sav promet.Županijskom cestoma Lukovo-Lič i lokalnom cestom Kraljevica (DC8) do Križišća (DC501) prometovati mogu samo osobna vozila.Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:DC75 u Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan – Pula te Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris;DC206 Hum na Sutli-Kostel;ŽC 6014 Visočane-Poličnik;ŽC 6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac (zbog odrona).Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama:DC1 Karakašica-Suhač,DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo;Jadranskoj magistrali (DC8) kod Omiša, u mjestima Murvica Gornja, Podstrana, Slivno, Doli, Banići-Slano, kod raskrižja za groblje Dubac;DC31 u mjestu Kravarsko (vozi se jednim trakom, zbog klizišta od 15. siječnja 2018.god.);DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);DC46 Đakovo-Budrovci.