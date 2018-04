FOTO MedMen postaje najmodernija i najveća legalna tvornica trave u SAD-u, tvrdi njen vlasnik

Foto: medmen.com

NAJVEĆA legalna tvornica marihuane u SAD-u imat će 25.000 biljaka, a proizvoditi oko 5000 kilograma marihuane godišnje, piše Kevin EG Perry za Vice.



"Adam Bierman, direktor tvrtke MedMen – prve američke tvrtke za proizvodnju i prodaju kanabisa koja vrijedi oko milijardu dolara – misli da Donald Trump dobro utječe na njegovo poslovanje.



"Ne slažem se s ljudima koji tvrde da je Trump posljednja osoba na svijetu koja bi potpisala zakon o marihuani. Mislim da itekako ima smisla da ga baš on potpiše", kaže Bierman.



"U SAD-u Kongres stvara zakone. Važno je sjetiti se da smo u studenom 2016. godine izabrali Trumpa za predsjednika SAD-a. Istog dana smo također legalizirali marihuanu u Kaliforniji, Nevadi, Maineu i Massachusettsu. To znači da su se dan nakon izbora kongresnici iz tih zemalja pojavili u Kongresu predstavljajući birače koji su glasali za legalizaciju marihuane. Sve što nam se događa nema previše veze s Bijelom kućom – ima puno više veze s Kongresom", dodaje samouvjereni direktor.



Istina je da se čini kako podrška legalizaciji marihuane raste diljem SAD-a – nedavno provedena anketa ukazuje na činjenicu da je podržava 61 posto Amerikanaca. Trump je prošlog tjedna obećao da neće stvarati probleme saveznim državama koje su legalizirale marihuanu."





Od agencije za odnose s javnošću do ogromnog igrača na tržištu marihuane



"Ako se savezni zakon stvarno promijeni u roku od nekoliko godina, MedMen će itekako profitirati.

Bierman i suosnivač Andrew Modlin osnovali su tvrtku 2010. godine, nakon što je njihova agencija za odnose s javnošću dobila ponudu da izradi web stranicu za jednu malu trgovinu trave. Kada su shvatili koliko ta trgovina zarađuje, i sami su se odlučili upustiti u iste vode.



Od toga je prošlo osam godina, a oni sada vode jedanaest trgovina u Kaliforniji, Nevadi i New Yorku – dvanaesta trgovina otvara se na Manhattanu ovoga petka.



Za nekoliko mjeseci tvrtka se širi i u Kanadu gdje će također uskoro doći do savezne legalizacije marihuane. Kanadsko investicijsko društvo Captor Capital Corp. prošlog je mjeseca objavilo da je kupilo 2.3 posto tvrtke za 23 milijuna dolara – što znači da ukupna vrijednost MedMena iznosi oko milijardu dolara.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Tvrtka MedMen već je ogroman igrač na tržištu marihuane – prošle godine prodajom je zaradila skoro 9 milijardi dolara.MedMen sada u Nevadi otvara ono što Beirman naziva "najmodernijom tvornicom marihuane na svijetu" (koja će proizvoditi oko 5000 kilograma marihuane godišnje). Također se grade nove tvornice u još dvije savezne države – Kaliforniji i New Yorku.""Tvrtke poput MedMena imaju veliku prednost – trenutno nemaju mnogo konkurencije zato što se postojeće velike korporacije ne žele baviti tom industrijom dok se marihuana napokon ne legalizira na saveznoj razini", tvrdi Troy Dayton, direktor grupe Arcview – najveće investicijske grupe usredotočene na tržište kanabisa.

Chris Walsh, osnivač i glavni urednik časopisa Marijuana Business Daily, kaže da oklijevanje velikih korporacija neće dugo potrajati. "Iako stigma nestaje, još je prisutna – pogotovo u slučaju investicijskih društava koja se eventualno pitaju kako bi njihovi ostali klijenti reagirali na to – riječ je o industriji koja postaje jako profesionalna, zbog čega će stigma u potpunosti nestati za otprilike godinu dana", tvrdi Walsh.



Bierman je pravi poslovni čovjek koji planira stvoriti carstvo – odnosno najveću tvrtku marihuane na svijetu. Dayton vjeruje da u tom poslu ima "mnogo ljudi koji se zalažu za legalizaciju marihuane zato što im je stalo do zdravstvenih pogodnosti, do slobode ili do uklanjanja rasnih nepravdi u ratu protiv droge."



MedMen je trenutno u savršenom položaju – Trump ne želi podržati uništenje industrije marihuane, a velike korporacije ne žele se uključiti dok trava ne postane legalna u cijeloj zemlji.



Adam Bierman trenutno ima monopol – prednost koju je imao i Joseph Kennedy kada je došao kraj prohibiciji u Americi. Činjenica da je Kennedy potom postao predsjednik sigurno je Biermanu prošla kroz glavu", zaključuje Kevin EG Perry za Vice.