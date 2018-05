FOTO Ovo je ekipa koja je navodno zapalila kuću bivšeg državnog odvjetnika, ostaju u zatvoru

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSUMNJIČENICI za palež vikendice bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog na Braču u četvrtak su privedeni sucu istrage osječkog Županijskog suda koji im je, nakon provedenog ročišta, na prijedlog Uskoka, odredio istražni zatvor, izvijestio je Sud.

Policija je uhitila osumnjičenike na području Osijeka, Zagreba i Rijeke, nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja, kodnog naziva "Lignja".



Na prijedlog Uskoka, Istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, određen je protiv šestorice privedenih osumnjičenika te 31-godišnje osumnjičenice koja je u bijegu, a zbog opasnosti od bijega te mogućnosti utjecaja na svjedoke, rekao je za Hinu glasnogovornik Suda Miroslav Rožac.

Podsjetimo, članovi tzv. čepinskog klana uhićeni su prije dva dana u velikoj akciji policije i Uskoka.

“Tijekom jučerašnjeg dana na području Osijeka, Zagreba i Rijeke policija je uhitila 6 hrvatskih državljana, dok je jedna osoba nedostupna policiji. Sumnja se da su navedene osobe 1. travnja prošle godine u mjestu Postira na otoku Braču, u sastavu zločinačkog udruženja počinile kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.



Zapalili vikendicu bivšeg državnog odvjetnika



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 48-godišnji hrvatski državljanin, u vremenskom razdoblju od siječnja 2017. do danas na području Osijeka, Brača, Omiša, Splita, Makarske, Bosne i Hercegovine te SR Njemačke, povezao u zajedničko djelovanje 52-godišnjaka, 31-godišnjakinju i 40-godišnjaka kako bi počinili kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, odnosno zapalili vikend kuću u vlasništvu 67-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegove supruge”, navodi se u službenom priopćenju policije.U policiji se doznaje da su zbog paljenja vikendice 1. travnja prošle godine, a kasnije i prikrivanja povezanosti s počinjenjem osumnjičenici pomno planirali i pripremali daljnje aktivnosti.U vikendicu bivšeg državnog odvjetnika nasilnicu su navodno ušli kroz balkonska vrata te u prizemlju i na katu kuće polili prostorije zapaljivom tekućinom. Uslijed otvorenog plamena došlo je do eksplozije i požara u kojem je jedan od osumnjičenih (52-godišnjak) teško ozlijeđen.“Kako bi se organiziralo skrivanje, prebacivanje, boravak i liječenje teško ozlijeđenog 52-godišnjaka na području Bosne i Hercegovine, 48-godišnjak je povezao u zajedničko djelovanje spomenutu 31-godišnjakinju i još troje hrvatskih državljana 52, 48 i 29 godina. Boravak i liječenje su organizirali na području Bosne i Hercegovine sve do siječnja 2018. godine, kada je ozlijeđeni 52-godišnjak otišao na područje SR Njemačke, a sve u cilju izbjegavanja kaznenog progona na području Republike Hrvatske. Potrebnu pomoć za njegov boravak na području SR Njemačke su mu pružali 48-godišnjak i 29-godišnjak”, stoji u priopćenju.