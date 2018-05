FOTO Ovo su članovi Čepinskog klana koji su navodno zapalili kuću bivšeg državnog odvjetnika

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

VOĐA tzv. čepinske skupine Dragan Baković i ostali osumnjičeni za paljenje kuće bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog privedeni su danas istražnom sucu u Osijeku.

Podsjetimo, članovi čepinskog klana uhićeni su prije dva dana u velikoj akciji policije i Uskoka.

“Tijekom jučerašnjeg dana na području Osijeka, Zagreba i Rijeke policija je uhitila 6 hrvatskih državljana, dok je jedna osoba nedostupna policiji. Sumnja se da su navedene osobe 1. travnja prošle godine u mjestu Postira na otoku Braču, u sastavu zločinačkog udruženja počinile kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 48-godišnji hrvatski državljanin, u vremenskom razdoblju od siječnja 2017. do danas na području Osijeka, Brača, Omiša, Splita, Makarske, Bosne i Hercegovine te SR Njemačke, povezao u zajedničko djelovanje 52-godišnjaka, 31-godišnjakinju i 40-godišnjaka kako bi počinili kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, odnosno zapalili vikend kuću u vlasništvu 67-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegove supruge”, navodi se u službenom priopćenju policije.U policiji se doznaje da su zbog paljenja vikendice 1. travnja prošle godine, a kasnije i prikrivanja povezanosti s počinjenjem osumnjičenici pomno planirali i pripremali daljnje aktivnosti.U vikendicu bivšeg državnog odvjetnika nasilnicu su navodno ušli kroz balkonska vrata te u prizemlju i na katu kuće polili prostorije zapaljivom tekućinom. Uslijed otvorenog plamena došlo je do eksplozije i požara u kojem je jedan od osumnjičenih (52-godišnjak) teško ozlijeđen.“Kako bi se organiziralo skrivanje, prebacivanje, boravak i liječenje teško ozlijeđenog 52-godišnjaka na području Bosne i Hercegovine, 48-godišnjak je povezao u zajedničko djelovanje spomenutu 31-godišnjakinju i još troje hrvatskih državljana 52, 48 i 29 godina. Boravak i liječenje su organizirali na području Bosne i Hercegovine sve do siječnja 2018. godine, kada je ozlijeđeni 52-godišnjak otišao na područje SR Njemačke, a sve u cilju izbjegavanja kaznenog progona na području Republike Hrvatske. Potrebnu pomoć za njegov boravak na području SR Njemačke su mu pružali 48-godišnjak i 29-godišnjak”, stoji u priopćenju.