FOTO Pogledajte kako iznutra izgleda Rimčev novi C_Two

RIMČEV C_Two je u Ženevi izazvao neviđeni interes. O karakteristikama ovog automobila mogli smo posljednjih dana puno čitati. C_Two razvija 1914 konjskih snaga, a za sekundu i 86 stotinki dostiže 96 km/h te 300 km/h za 11.8 sekundi.



Nakon predstavljanja u Ženevi o novom automobilu hrvatskog proizvođača pisali su brojni svjetski mediji. Njemački Bild prošlog je tjedna C_Two proglasio najmoćnijim sportskim autom na svijetu, stavivši ga tako ispred slavnih konkurenata kao što su Bugatti i Ferrari.



Ovaj vikend završava se međunarodni sajam u Ženevi na kojem je C_Two i predstavljen. U to ime, na Facebook stranici Rimac Automobila objavljena je panoramska fotografija na kojoj možete vidjeti kako iznutra izgleda luksuzna sportska jurilica.

Sam Rimac, osnivač i većinski vlasnik firme Rimac Automobili, sinoć je gostovao u Dnevniku HRT-a.



"C_Two je nama važan kao zaseban biznis, ali glavni proizvod naše tvrtke je pogonski i baterijski sustav za druge proizvođače. Mi svojim automobilima pokazujemo sve što možemo. C_Two želimo proizvesti u 150 komada i to je značajan posao. Trenutno još proizvodimo i prototipove kojih će biti 20, ali će ih većina završiti u zidu jer se to mora napraviti. Prvi primjerci će kupcima biti isporučeni 2020.", rekao je Rimac.



"Kina je najveće električno tržište"





Komentirajući najavljeno ulaganje od pet milijuna eura u tvornicu baterija u Kini, Rimac je kazao da u taj posao idu s najvećim kineskim proizvođačem baterija, tvrtkom Camel. Dio novca osigurava i kineska vlada. Objasnio je zašto je novac odlučio uložiti u tvornicu u Kini, a ne u Hrvatskoj."Kina je najveće tržište električnih automobila i autobusa jer su se oni opredijelili za taj put. To je veliko tržište za nas i naše partnere, a u Hrvatskoj radimo za sva velika ostala europska i američka tržišta. Ta tvornica u Kini je samo za tamošnje tržište i mi kao tvrtka Rimac Automobili ulažemo pet milijuna eura, a ostatak investiraju naš kineski partner i kineska država", objasnio je Rimac."Prije sedam godina bio sam sam u garaži, a danas nas je 350 u dvije tvrtke. Imamo ljude iz 25 zemalja, na što sam posebno ponosan. Od početka nam je bio cilj da se to može postići ovdje - da se otvaraju vrhunska radna mjesta. Želimo se širiti, imamo urede u Osijeku i Splitu i tražimo lokacije za novi pogon", nastavio je popularni inovator.Osvrnuo se na potporu hrvatske države."Ja želim pomoći Hrvatskoj da dovedemo druge proizvođače automobila ovdje. Mi izvozimo 100 posto na strana tržišta i imamo manje konkurencije za radna mjesta, ali želimo druge proizvođače da zajedno s njima guramo državu u pravom smjeru. Želimo li privući ljude, odmah smo u najvišem poreznom razredu i to je jedan od naših najvećih problema. Pitam se što bi bilo da smo prije pet godina otišli u Njemačku - tko zna... Da je baba muško, zvala bi se Duško", kroz šalu je zaključio Mate Rimac.