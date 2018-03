FOTO Pola Hrvatske pod snijegom, ne krećite na put

Screenshot: HAK



SLAB snijeg pada u gotovo cijeloj zemlji. Prema podacima DHMZ-a objavljenima u osam sati ujutro slab snijeg pada na području Istre, Kvarnera, Slavonije, Podravine i u gorskim krajevima... Istramet je objavio kako se sve zabijelilo u Rovinju, tijekom noći zabijelio se i Šibenik.

No najviše snijega ima u Slavoniji te u Lici i Gorskom kotaru. Sudeći prema snimkama s kamera HAK-a situacija na cestama na navedenim područjima nije dobra. Ceste na mnogim dijelovima uopće nisu očišćene. Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno nema prohodnih cesta za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz Dalmacije i Rijeke u smjeru unutrašnjosti i obratno, javio je HAK.

Nešto snijega ima i u Šibeniku. Kako je objavio sibenik-meteo.com, snijeg je osim u zaleđu uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača padao i na dijelu obale, a tijekom noći padao je i na najudaljenijem šibenskom naseljenom otoku Žirju.

Prema prognozi DHMZ-a danas se očekuje pretežno oblačno s oborinama te u većini krajeva vjetrovito. U većem dijelu unutrašnjosti padat će slab snijeg, osobito u istočnim i gorskim krajevima, a najčešće u Lici.



Na Jadranu povremeno kiša, osobito na jugu gdje će biti i obilnija uz grmljavinu, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije biti i susnježice i snijega.



Prema kraju dana postupni prestanak oborina i djelomično razvedravanje.



Vjetar na kopnu umjeren do jak sjeveroistočni, na istoku povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu jaka i olujna bura, a na krajnjem jugu još prijepodne jugo.



Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom od -2 do 3, uz obalu od 4 do 9 °C, a na krajnjem jugu malo toplije.





Djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano očekuje se sutra. Oblačnije će biti u južnoj Dalmaciji mjestimice s kišom i susnježicom, osobito prema kraju dana kad se i u Slavoniji i Lici očekuje malo snijega.Vjetar slab i umjeren, u gorju i jak sjeveroistočni, na Jadranu jaka i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu od 0 do 5, a najviša dnevna od 1 do 6, u gorju malo niža, na Jadran između 5 i 10 °C.U četvrtak i petak u istočnoj Slavoniji i južnoj Dalmaciji očekuje se oblačnije mjestimice sa snijegom i susnježicom, a na jugu i kišom. Sjeveroistočni vjetar na kopnu će oslabjeti.U četvrtak će na Jadranu još puhati jaka i olujna bura, a zatim će postupno slabjeti. U unutrašnjosti jutra hladnija, danju temperatura u blagom porastu. Na većem dijelu Jadrana temperatura bez veće promjene, a na jugu hladnije.