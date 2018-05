FOTO, VIDEO Napokon je spojen Čiovski most, pogledajte kako izgleda

Foto i video: Ivo Cagalj/PIXSELL

MONTIRANJEM posljednjeg čeličnog rasponskog segmenta od srijede je grad Trogir novim mostom spojen sa Čiovom, a završetak radova na mostu najavljuje se za srpanj.



Plovećom Brodosplitovom dizalicom "Marjanka" do Trogira je dotegljen posljednji od ukupno 14 rasponskih čeličnih segmenata, a nakon postavljanja tog posljednjeg sklopa treba ugraditi hidraulički mehanizam za podizanje središnjeg dijela mosta.

U Trogiru, ali i na Čiovu puštanjem u promet tog mosta, što je najavljeno za nešto manje od dva mjeseca, očekuju da će se uvelike smanjiti gužve koje opterećuju promet na tom području, pogotovo tijekom ljeta.

I sam gradonačelnik Trogira Ante Bilić kaže kako očekuju da će se puštanjem u promet novog mosta prometne gužve na starom mostu smanjiti.



Po njegovim riječima, izračuni pokazuju da da će se 60 posto sadašnjeg prometa odvijati preko tog novog mosta, a preostali promet će ići starim mostom.





"Poslije pola stoljeća čekanja napokon vidimo kraj. Uistinu kako su investitori i izvođači i obećali u srpnju će Čiovo i kopno biti povezani novim mostom što će smanjiti gužve, ali i otvoriti nove investicijske mogućnosti na Čiovu. Nakon ovoga samo možemo reći kako konačno imamo most. Smanjit će se gužve, rasteretiti pristupne ceste, imat ćemo novu prometnu sliku grada, novi most, ali i novu trajektnu luku", izjavio je gradonačelnik Bilić.Most kopno-otok Čiovo dug je 547 metara i vrijednost mu premašuje 207 milijuna kuna. Ušao je među projekte europskog financiranja, pri čemu se 176,7 milijuna kuna ili 85 posto financira iz EU-ovih fondova.Most je počeo graditi Viadukt, no Hrvatske ceste su u ožujku prošle godine raskinule ugovor s tom tvrtkom zbog, kako je objašnjeno, nemogućnosti upravljanja tim projektom te kašnjenja i problema u kojima se našla ta građevinska tvrtka.Nakon novog natječaja, Hrvatske ceste su u listopadu prošle godine odabrale zajednicu ponuditelja Poduzeće za ceste Split i Strabag za izgradnju mosta kopno-otok Čiovo.