FOTO, VIDEO Nasipi jedva drže vodu, a sutra stiže još kiše i snijega. Što još čeka poplavljena mjesta?

Foto, Video: HGSS, Citatelji, Robert Anic/PIXSELL, Ivica Galovic/PIXSELL,Index.hr



HRVATSKA se već danima bori s poplavama. Posebno kritično bilo je na području Hrvatske Kostajnice, potom Karlovca, Kosinjske doline, Siska, Jasenovca i Brodske Posavine.



I dok su poplave prošlog tjedna najprije ugrozile Hrvatsku Kostajnicu, a tijekom vikenda područje Karlovca, Una koja je poplavila dijelove Hrvatske Kostajnice te Odra i Korana koje su poplavile karlovačko područje, prve su počele i opadati, dok su u isto vrijeme rasle Sava i Korana.

U Kosinjskoj dolini poplavljeno oko 50 kuća

Vodostaj u Kosinjskoj dolini na mjernoj postaji Selište danas nije porastao, ali i dalje je poplavljeno 50-ak kuća. Stanovnici na tom području danas su dobili pitku vodu, hranu za ljude i stoku, gorivo za strujne agregate i druge potrepštine, izvijestio je Stožer civilne zaštite Općine Perušić.



Vodostaj rijeke Like od jučer ne raste jer je temperatura zraka -5 stupnjeva Celzija pa se snijeg ne topi. Zato je vjerojatno da će vodostaj do južine najavljene za petak dovoljno pasti da se ne pogoršava stanje, kada će ponovno planinski vodotoci početi puniti Liku.



U većini kuća voda je u visini od pet do pedeset centimetara, ali ponegdje je jučer narasla i do stropa; jednoj kući u Lipovom polju iz vode viri samo krov, a do prvog je kata potopljena i kuća u Gornjem Kosinju jer se obje nalaze najbliže rijeci Lici.



U Kosinjskoj dolini oko 600 stanovnika je i dalje odsječeno od ostatka zemlje. Kretati se mogu samo plovilima. Poplavljeno je pedesetak kuća i objekata i stanovnici su bez struje.



Borba s poplavama traje već tjedan dana, a stanovnici kažu da je ovo najgora poplava u zadnjih deset godina.





Dramatično i na području oko grada Siska



Od poplava se brani i sisačko područje, gdje je vodostaj Kupe danas u porastu.



Primjerice, sinoć u ponoć je iznosio 858 centimetara, dok je tijekom dana porastao 864 centimetara. Osim Kupe, sisačkom području prijeti i Odra, čiji je vodostaj porastao devet centimetara i na kojoj su na snazi redovne mjere od poplava.

Na Kupi su pak na snazi izvanredne mjere obrane od poplava. Voda iz Odranskog polja došla je do kuća u sisačkim prigradskim naseljima, a tijekom dana se prelijevala i voda iz Lonjskog polja.



Iz Hrvatskih voda su poručili kako opuštanja na tom području nema, između ostalog i zbog Save koja je i dalje prijetnja Jasenovcu.





Na zahtjev načelnika Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije, zamjenika župana Romana Posavca, državna cesta D 36 Sisak-Popovača otvorena je danas za promet osobnim vozilima.



U selima oko Siska sedamdeset ljudi nije evakuirano, nego se bore za svoju imovinu, a u tome im pomažu nadležne službe i pripadnici Crvenog križa i HGSS-a. Odsječena su naselja Brkiševina, Stari Brod i Žažina.



"Danas je osmi dan otkad je interventi tim Crvenog križa Sisak zatražio pomoć specijalističkog tima spašavanja iz vode života Crvenog križa. Dečki su ovdje sedmi dan, obilaze poplavljeno područje i odsječeni dio sela. Obilaze se prigradska naselja Siska. Na ovom terenu je odsječeno 70-ak ljudi u naseljima, dostavljamo im svakodnevno pitku vodu, svježi kruh i konzerviranu hranu. Dostavljamo im pumpe, lijekove i sve što im je potrebno. Ljudi nisu tražili evakuaciju, bore se za svoju imovinu. Angažirano je 28 ljudi na terenu. U dežurstvu smo 24 sata, gledamo završiti što više posla prije mraka", kazali su za Index iz interventnog tima Crvenog križa.





Najkritičnije na području Jasenovca



Cijeli dan se iščekivao vrhunac vodenog vala u Jasenovcu.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U ponedjeljak je vodostaj Save srušio povijesni rekord iz 1970. godine s izmjerenih 920 centimetara. Dosadašnji rekord iznosio je 907 centimetara. Danas je pak maksimum vodostaja u Jasenovcu iznosio 928 centimetara, a od 16 sati vodostaj je iznosio 927 centimetara i stagnirao, dok je u 22 sata opao na 926 centimetara.Čini se kako je vrhunac vodenog vala prošao kroz Jasenovac, ali s obzirom na količinu vode koju zadržavaju nasipi na tom području, postavlja se pitanje hoće li nasipi izdržati. Na području Jasenovca je i dalje na snazi izvanredno stanje obrane od poplava.Danas su pojačanja na područje Jasenovca stigla iz HGSS-a, MORH-a, Crvenog križa i Vodoprivrede.U Jasenovcu je održan i sastanak kriznog stožera na kojem je zaključeno kako je stanje na području općine Jasenovac pod kontrolom Hrvatskih voda i vojske."Trenutno stanje na cijelom području je pod kontrolom, nema potrebe za dodatnim mjerama, u suradnji s Hrvatskom vojskom još ćemo prebaciti dodatne snage pričuve kako bismo mogli brzo intervenirati, a bit će angažiran i brod Lučke kapetanije. Radi se o 7 kilometara koja su vrlo osjetljiva i potreban je dovoljan broj ljudi kako ne bi došlo do poplavljivanja. Tijekom popodneva smo zatvorili cestu Sisak - Popovača gdje je uslijed povećanog vodostaja došlo do potkopavanja prometnice i mogućnosti da se ona znatno ošteti", zaključio je nakon sastanka župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Žinić.Prema zadnjim prognozama nadležnih, očekuje se kako će vodostaj Save kod Jasenovca u nadolazećim danima do petka stagnirati.Načelnica Jasenovca Marija Mačković u razgovoru za HRT izjavila je kako je sad najteže stanje nizvodno od Jasenovca, u Mlakoj jer razina vode u retenciji Mokro polje raste.





Kod Slavonskog Broda porast vodostaja, aktiviralo se klizište



Vodostaj Save rastao je tijekom dana i nizvodno od Jasenovca pa su tako sve do Gunje na snazi redovne ili izvanredne mjere obrane od poplava.

Kritično je danas bilo i oko Slavonskog Broda, gdje je nasip na Jelasu počeo propuštati na nekoliko mjesta.

U Slavonskom Brodu na snazi su redovite mjere obrane od poplava, a u Slavonskom Šamcu pripremne mjere obrane od poplava.



Prema trenutačno raspoloživim podacima, vrhunac vodenog vala u Brodsko-posavskoj županiji očekuje se u srijedu i četvrtak, 21. i 22. ožujka. Hrvatske vode procjenjuju da će na tom području vodostaj Save rasti dodatnih 20 cm.

Osim toga, iznad Slavonskog Broda je došlo i do klizišta.



"S obzirom na to da nije isključena mogućnost pojave novih brdskih klizišta, molimo građane da dojave Gradskoj upravi ako uoče pojavu klizišta na drugim mjestima. Gradonačelnik Mirko Duspara uputit će zahtjev županu Brodsko-posavske županije Danijelu Marušiću za hitno proglašenje stanja elementarne nepogode na području grada izazvane vremenskom nepogodom koja je uzrokovala pojavu klizišta na području grada", priopćeno je iz Grada Slavonskog Broda.

Poplavljenim područjima prognoza ne ide na ruku



Prema trenutnim prognozama, čini se kako vrijeme neće ići na ruku poplavljenim područjima. Kako javlja DHMZ, zima se neće predati još nekoliko dana pa će tako doći od novog snijega, što će utjecati na vodostaje.



Osim unutrašnjosti, snijeg će padati i na otocima, a najviše će ga biti u Lici, što nije dobra vijest za stanovnike Kosinjske doline jer će topljenje tog snježnog pokrivača dovesti do novog porasta vodostaja.

Budući da će snijega biti i u unutrašnjosti i Slavoniji, moguće je da će utjecati i na vodostaj rijeke Save.