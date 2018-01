Francuska i SAD osudili napad talibana u Kabulu, Eiffelov toranj ostao u mraku

Screenshot: Twitter

Sjedinjene Države neće tolerirati one koji pružaju utočište teroristima, poručio je Washington osudivši napad u Kabulu u kojem je ubijeno stotinu, a ranjeno 158 osoba, a zločin je osudila i Francuska te je sinoć Eiffelov toranj ostao neosvijetljen.

SAD "oštro" osuđuje sumanut napad bombom postavljenom u vozilu hitne pomoći.

"Sve zemlje koje podržavaju mir u Afganistanu imaju obvezu poduzeti odlučne mjere kako bi okončale kampanju nasilja koju provode talibani", koji su preuzeli odgovornost za taj novi napad, objavio je američki državni tajnik Rex Tillerson.

U priopćenju Tillerson nije imenovao na koju državu misli, no Washington sve češće kritizira susjedni Pakistan da na svom teritoriju ima uporišta afganistanskih talibana ili njihovih saveznika iz mreže Hakani.

"Uporaba ambulantnog vozila kao oružja za napad na civile je čin ljudskog prezira prema Afganistancima i svima koji rade na tome da u zemlju vrate mir te je kršenje temeljenih međunarodnih zakona", rekao je Tillerson.

Napad osudila i Francuska

U subotu navečer Francuska je osudila napad i uputila sućut žrtvama.

