Fratra osumnjičenog za pedofiliju ispitat će policija, ali prekasno jer je sve u zastari

Foto: Index, 123rf

SPLITSKA policija pri kraju je istrage pedofilije u Samostanu svetog Frane. Protekla dva tjedna ispitali su više oštećenih osoba. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o sedam oštećenika koji su im ispričali o seksualnim zlostavljanjima danas 78-godišnjeg fratra. Do konca tjedna i njega bi trebala ispitati splitska policija, no sva je prilika da će to ujedno biti i kraj ove priče.

Naime, kako doznajemo od izvora bliskog istrazi, sva nedjela za koja se sumnjiči fratar su u zastari. Dogodila su se uglavnom prije dvadesetak godina. Policija će o svemu sastaviti izvješće i poslati ga Državnom odvjetništvu. Oni, pak, mogu tek konstatirati zastaru i zaključiti te brojne slučajeve seksualnog zlostavljanja maloljetnika koje je crkva desetljećima tako uspješno skrivala.

Crkva i dalje bez odgovora o istrazi i sankciji za pohotnog fratra

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Unatoč tome što smo ih nekoliko puta pitali dokle su stigli sa svojom istragom i jesu li sankcionirali pohotnog fratra, nikakav odgovor još uvijek nismo dobili. Bit će svakako zanimljivo vidjeti jesu li policijski istražitelji utvrdili postoji li kaznena odgovornost za zataškavanje. Za jedan slučaj Crkva je znala još 2011. godine. Umjesto da ga istraže i prijave nadležnim tijelima kaznenog progona, oštećeniku su kazali da je fratar u godinama i da je imao moždani udar. Sve se potrpalo pod tepih. Tek kada su stigle nove prijave i taj se slučaj izvadio iz naftalina.

Da se nešto događa u Crkvi svetog Frane doznali smo u odgovoru Nadbiskupije na Indexov upit početkom ovog mjeseca. Fratra je nadbiskupu prijavio fra Žarko Relota, gvardijan samostana. Unatoč tome što je fra Relota i policijski kapelan, nije našao potrebnim da o tome kaže koje slovo i svojim kolegama u policiji koji su se uključili u istragu tek kada su se o skandalu raspisali mediji. Oštećenici također nisu bili skloni prijaviti zlostavljanje policiji. Nekima ni članovi obitelji ne znaju što im se dogodilo.