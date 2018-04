Gdje će se sastati Trump i Kim Jong-un? Spominju se Mongolija i Singapur

Foto: Hina, Twitter

AMERIČKI predsjednik Donald Trump rekao je da je razgovarao s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom te da dobro teku pripreme za njegov sastanak sa sjevernokorejskim predsjednikom Kimom Jong-unom.

"Upravo sam imao dug i vrlo dobar razgovor s predsjednikom Južne Koreje Moonom. Stvari se odvijaju vrlo dobro, dogovaraju se mjesto i vrijeme susreta sa Sjevernom Korejom", napisao je Trump na Twitteru.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.