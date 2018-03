Gdje se bolje živi, u Americi ili Rusiji?

Screenshot: CNN, Foto: 123rf

NA RUSKIM predsjedničkim izborima očekuje se laka pobjeda Vladimira Putina. Putina Rusi neće izabrati jer su zadovoljni postojećim stanjem u zemlji, već zato što ozbiljna oporba ne postoji.

CNN je neki dan postavio pitanje - je li život u SAD-u išta bolji. Prenosimo njihovu usporedbu.

Sreća

Prema najnovijem UN-ovu Izvješću o sreći u svijetu, Amerikanci su znatno sretniji od Rusa. Na toj ljestvici 155 zemalja koja uspoređuje indikatore poput visine dohotka, očekivanog životnog vijeka i osobne slobode, SAD je prošle godine zauzeo 14., a Rusija tek 49. mjesto.

Međutim, taj se jaz smanjuje. Prema Indeksu promjene razine sreće u odnosu na prošlo desetljeće, Rusija zauzima 7. mjesto među 126 zemalja, što znači da Rusi s vremenom postaju sve sretniji.

SAD se na toj ljestvici našao na niskom 103. mjestu kao jedna od zemalja čiji građani postaju sve nesretniji. Prema izvješću UN-a, razlog tomu je niska razina potpore u društvu i smanjen osjećaj osobne slobode.

Potrošnja i štednja

Cijene su općenito niže u Rusiji nego u SAD-u, no takve su i ruske plaće. Uzimajući u obzir paritet kupovne moći, američki dolari vrijede više od ruskih rubalja.

Prosječna plaća u Rusiji iznosi 36.709 rubalja (oko 3880 kuna), dok u Americi ona iznosi 3818 dolara (oko 22.960 kuna).

Prosječna cijena stanarine u Rusiji je četiri puta manja, no na nju otpada 40 posto osobnog dohotka Rusa, dok Amerikanci na stanove troše oko 22 posto svojeg dohotka.

Amerikanci si lakše mogu priuštiti stan i luksuznije izdatke, poput večere u restoranu ili boce vina. Neke stvari ipak su pristupačnije u Rusiji, kao na primjer vožnja taksijem.

Prava žena

Rusija i SAD ne razlikuju se mnogo po udjelu žena u radnoj snazi i njihovoj razini obrazovanja. Međutim, Rusija ima veću rodno uvjetovanu razliku u plaćama.

Prema istraživanju jednakosti spolova u svijetu Svjetskog ekonomskog foruma, SAD se na 49. mjestu po razini ženskih prava nalazi daleko ispred Rusije, kojoj je u tom istraživanju pripalo 71. mjesto.

Glavni uzrok razlike su veće političke slobode žena u SAD-u. Iako Rusija ima više žena na ministarskim pozicijama, žene imaju veću ulogu u vođenju u SAD-u.

U Rusiji također ne postoje zakoni protiv obiteljskog nasilja, a zemlja je prošle godine takozvanim "zakonom o pljuskanju" zapravo ozakonila mnoge oblike nasilja u obitelji.

Godišnji odmor

Rusi imaju pravo na 20 dana plaćenog godišnjeg odmora i barem 14 dana plaćenih nacionalnih blagdana. Produljeni vikendi su također normalni.

SAD je jedina razvijena zemlja u svijetu koja svojim radnicima ne jamči plaćeni godišnji odmor, iako tvrtke u prosjeku svojim radnicima nude oko osam dana plaćenog godišnjeg odmora.

Međutim, mnogi Rusi ne koriste godišnji odmor jer si to ne mogu priuštiti. Mnogi od njih oslanjaju se na prekovremeni rad kao izvor dodatne zarade.

Bolovanje

Rusi imaju univerzalno zdravstveno osiguranje, više liječnika i znatno više bolničkih kreveta po stanovniku. Međutim, kvaliteta zdravstvenih usluga u Rusiji je manjkava, pa mnogi na kraju plaćaju privatnike.

Amerika troši znatno veći udio BDP-a na zdravstvo, no država pokriva zdravstveno osiguranje samo za građane s niskim prihodima, ljude s invaliditetom i starije. Većina Amerikanaca stoga ovisi o privatnom zdravstvenom osiguranju.

Međutim, Lancet je američki sustav zdravstvene zaštite po kvaliteti i pristupačnosti smjestio na 34. mjesto među 195 zemalja, dok se Rusija našla na dosta nižem 72. mjestu.

Očekivani životni vijek u Rusiji znatno je niži od američkog. Za žene iznosi 76, a za muškarce 65 godina, dok žene i muškarci u SAD-u u prosjeku dožive 82., to jest 77. godinu.

Porodiljni dopust

SAD i u ovom aspektu zaostaje za ostatkom razvijenog svijeta. Roditelji koji za tvrtku s više od 50 zaposlenih rade barem godinu dana imaju pravo na 12 tjedana dopusta, no on im ne mora biti plaćen niti im je zakonom zajamčeno da će ih isto radno mjesto čekati kada se vrate s dopusta. Žene u Rusiji imaju pravo na 70 dana plaćenog porodiljnog dopusta prije i nakon poroda ili posvojenja. Međutim, neke Ruskinje izjavljuju da su se po povratku na posao suočavale s diskriminacijom.

Porodiljni dopust za očeve nije propisan zakonom, no svi poslodavci novim roditeljima moraju ponuditi do tri godine dopusta ili fleksibilno radno vrijeme uz plaću do 21.555 rubalja (oko 2280 kuna) mjesečno.

LGBT populacija

Rusija daleko zaostaje za SAD-om kad su u pitanju prava LGBT osoba. U Rusiji je od 2013. godine protuzakonito maloljetnicima pokazivati materijale koji prikazuju "netradicionalne seksualne veze". Homoseksualnost prihvaća tek 8 posto građana, u odnosu na 70 posto u SAD-u.

Vodstvo ruske Čečenske Republike prije godinu dana optuženo je za pritvaranje i zlostavljanje gej muškaraca. Čečenska vlada zanijekala je optužbe, kao i postojanje gej muškaraca u republici.

LGBT prava u SAD-u sve više napreduju, pa je tako američki Vrhovni sud prije tri godine ozakonio istospolni brak u svih 50 američkih država. Istospolni parovi u SAD-u također mogu zajedno posvojiti djecu.

Sigurnost

Stopa zločina u SAD-u mnogo je viša nego u Rusiji, osim kada su u pitanju umorstva. Stopa umorstva u Rusiji dvaput je viša nego u Americi.

Broj provala na 100.000 stanovnika u SAD-u iznosi 351, dok u Rusiji iznosi 67, a viša je i američka stopa krađe automobila. SAD ima 14 puta višu stopu napada na građane, prema podacima UN-ova Ureda za drogu i zločin.