Gdje si Medvediću? Hrvatskog premijera i predsjednika si rušio, Šešeljevca si se usrao?

MINISTRA BRANITELJA Tome Medveda se vjerojatno sjećate kao jednog od kolovođa šatoraškog prosvjeda kojima su rušili tadašnju legalno izabranu vlast.



Svoje namjere nisu ni pretjerano skrivali. Na šator koji su postavili ispred Ministarstva branitelja postavili su transparent na kojem je pisalo “1991. - oba su pala, 2015. - oba će pasti”. A pod “oba će pasti” mislilo se, naravno, na tadašnjeg predsjednika Ivu Josipovića i premijera Zorana Milanovića koje su šatoraši nazivali “izdajničkim dvojcem”.



Govorili su da su ugrožene vrijednosti Domovinskog rata i da vlast pokazuje nebrigu prema braniteljima. Toliko ih je to uznemirilo da su na ulicu iznijeli čak i plinske boce i njima prijetili.

Za šatoraške usluge nagrađen mjestom ministra



555 dana stajao je šator na Savskoj, a kroz njega je prodefilirala cijela vrhuška HDZ-a, predvođena tadašnjim predsjednikom te stranke Tomislavom Karamarkom, ali i sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je Vučića i pozvala. Ona je u šatoru dočekivala Novu godinu, a istu večer kad je pobijedila, došla je upravo s njima proslaviti uspjeh.



Šator su demontirali u travnju 2016., nakon što je HDZ došao na vlast, a Medved za svoje šatoraške zasluge postao ministar branitelja.



Danas, kada u Hrvatsku dolazi legitimni predsjednik druge države, ali istovremeno i čovjek koji je 1995. u Glini obećavao da “srpska Krajina i Glina nikada neće biti Hrvatska i da ondje ustaška vlast nikada više neće moći doći”, vođe šatoraša se ne oglašavaju.

Inače, Vučić je pobunjenim Srbima obećavao i da će, ako izaberu njegovu Srpsku radikalnu stranku, “živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi”, a još je 2000. godine držao govore u kojima je govorio da će dijelovi Hrvatske biti srpski.

Medved postao medvedić



I što radi Medved sada kada u Hrvatsku dolazi (bivši?) četnik koji neosporno ugrožava "vrijednosti Domovinskog rata"? Ništa. Medved je sada medvedić, a jedini komentar koji je dao na dolazak Vučića je bio: "Neću to komentirati."



Medveda sada ne diraju ni prosvjedi udovica Domovinskog rata, ni onih veterana koji će danas na Markovu trgu prosvjedovati protiv dolaska Vučića. Više nema branitelja koje Medvedić treba štititi.



Medvedić je namiren. Sjedi u vladi i ne organizira prosvjede i šatore. Uredno isplaćuje vaše novce za privilegije i to ga je, izgleda, sasvim pripitomilo. Posljednja u nizu je isplata mirovina za pripadnike HVO-a, a to ćete platiti 190 milijuna kuna.



Ili su Medvediću od principa važnije privilegije, ili se Vučića jednostavno - usrao.