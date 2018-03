Glavašević održao presicu: Zašto se radikalne vjerske skupine financiraju našim novcem?

Video, Screenshot: Facebook (SDP)

SDP-ov Bojan Glavašević održao je konferenciju za medije u saboru na kojoj je govorio o zastupničkom pitanju koje će postaviti u saboru.



Na početku konferencije rekao je kako će govoriti o zastupničkom pitanju nakon što su neki portali izvijestili o postojanju radikalnih i neokonzervativnih skupina u hrvatskom društvu, pojedinaca iz HDZ-a i Crkve koji djeluju na rušenju temeljnih prava i sloboda u Hrvatskoj, kao i na spuštanju dosegnute razine ljudskih prava u Hrvatskoj.



"Želite li da se takve udruge financiraju vašim novcem?"



"Nekoliko medija je iznijelo tvrdnje o postojanju radikalnih skupina koje se zalažu za korištenje ekstremističkih i ekstremnih metoda, s ciljem, primjerice, zabrane medicinski potpomognute oplodnje, otežavanja prava na razvod braka, zabrane pobačaja, zabrane prodaje kontracepcije, smanjivanja prava LGBT osoba. Također, zalažu se za opoziv antidiskriminacijskih zakona koji su trenutno na snazi u Hrvatskoj kao i na međunarodnoj razini, na opoziv nekih članaka Europske povelje o ljudskim pravima koji se odnose na zabranu diskriminacije", počeo je Glavašević



Potom je rekao kako se neke od tih skupina financiraju javnim novcem te je postavio pitanje žele li građani da se takve udruge financiraju njihovim novcem.



"Da li se građani Hrvatske slažu s time da se udruge koje djeluju s ovim ciljevima plaćaju njihovim novcem? Isto tako, mnoge od tih udruga su do sada bile netransparentne u prikazivanju svojih financija, tako da postoje implikacije da su neke od njih financirane i izvan Hrvatske", rekao je Glavašević.



"Radi li se ovdje o hibridnom djelovanju?"

"Predsjednik vlade je svojevremeno govorio o postojanju hibridnog djelovanja. Tada je to djelovalo kao nešto što je bilo lišeno argumenata, međutim pitanje koje postavljamo je, ako netko djeluje s ciljem narušavanja temeljnih prava i sloboda, a pritom se financira i izvan Hrvatske, može li se to smatrati hibridnim djelovanjem?" upitao je Glavašević



Rekao je kako SDP smatra da vlada mora štititi temeljna prava i slobode, uzdržavati Ustav i štititi sekularnost.



"Iznošenje konzervativnih ideja je u okviru postojećeg ustavnog poretka legitimno, ali iznošenje radikalnih ideja koje taj ustavni poredak potkopavaju ili narušavaju te pritom zagovaraju neke ekstremne ili ekstremističke metode, to ni na koji način nije legitimno", rekao je Glavašević i dodao kako se u tom slučaju tu radi o jednom obliku fundamentalizma i dodao kako između takvog fundamentalizma i, primjerice, onog islamističkog nema nikakve razlike.



Po tom pitanju SDP traži od premijera da se očituje.

"Nakon toga ćemo utvrditi koliko zaista ima razloga za zabrinutost", zaključio je.



Svećenik je pozivao na prosvjed pozivajući se na Stiera



Upitan od strane novinara da komentira činjenicu da je SDP-ov novi politički tajnik došao iz jedne nevladine organizacije, s obzirom na to da je u govoru rekao da su nevladine organizacije radile s HDZ-om, te prokomentira radi li se tako u svim političkim strankama Glavašević je odgovorio da to nije slično ni na koji način.



"GONG nije udruga koja je zagovarala narušavanje temeljnih vrijednosti zajamčenih Ustavom. Ja ovdje neću ulaziti u debatu o Draganu Zeliću, ovdje govorimo o nečemu važnijem. Imali ste snimku na Index.hr-u, u kojoj svećenik pokušava mobilizirati građane na prosvjed protiv Istanbulske konvencije, pozivajući se izravno na Davora Ivu Stiera, političkog tajnika HDZ-a. Između toga i toga da Dragan Zelić dođe raditi u SDP postoji jedna ogromna razlika", zaključio je Glavašević.