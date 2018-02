Glavašević: Pomirenje čine oni gladni mira, a ne moći

Foto: Robert Anić/ Pixsell, Facebook

BOJAN Glavašević puno je aktivniji na Twitteru nego na Facebooku. No večeras je baš na Facebooku prokomentirao susret Kolinde Grabar Kitarović i Aleksandra Vučića.



"Pomirenje čine oni gladni mira, a ne moći", poručuje SDP-ovac na fotografiji na Facebooku.



"Pomirenje ne počinje kada se dvoje političara rukuje pred fotoaparatima i izgovori nekoliko neiskrenih riječi u kameru. Pomirenje su simboličke geste ljudi koji svojim životima svjedoče iskrenost i ustrajnost u posvećenosti miru.





Pomirenje znači nesegregirane škole, znači Desanku Maksimović i Branka Miljkovića u lektiri za hrvatske školarce; znači Marčela i Balaševića na hrvatskom radiju.Pomirenje znači shvatiti da tuđa trauma i gubitak u ratu ne umanjuje i ne isključuje tuđi gubitak. Dapače, to iskustvo koje dijelimo znači da zajedno možemo raditi na miru i da se takvo što ne ponovi našoj djeci. To je pravo pomirenje.Pomirenje nije jednostavno; zahtijeva mnogo povjerenja. Zato ne treba očekivati da će pomirenje pokrenuti oni koji su gladni moći. Ako će itko pokrenuti pomirenje, to će učiniti oni koji su gladni mira", napisao je Glavašević na Facebooku.