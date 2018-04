Glavni EU pregovarač: Pregovori o Brexitu bi mogli propasti zbog irske granice

Foto: WIkimedia/Ilovetheeu

GLAVNI europski pregovarač za Brexit Michel Barnier upozorio je na rizik od propasti pregovora o razdruživanju s Londonom zbog irske granice.



"Okvir sporazuma mora sadržavati jasno i izvedivo rješenje u pogledu Irske", rekao je Barnier novinarima u Irskoj. "Dok ne postignemo takav sporazum, postoji rizik da pregovori ne budu uspješno zaključeni", dodao je.



Govoreći u Dundalku, nedaleko od granice sa Sjevernom Irskom, kazao je kako se nada da će se postići napredak na Europskim vijećima u lipnju i listopadu, ističući da ne "podržava daljnje odgađanje" sklapanja sporazuma.



Podsjetio je također da provedba prijelaznog razdoblja, koje bi trebalo trajati od kraja ožujka 2019. do kraja prosinca 2020., ovisi o sklapanju sporazuma o razdruživanju u listopadu.

Problem sa Sjevernom Irskom



Velika Britanija i EU ističu da žele spriječiti ponovno podizanje "tvrde" granice između Sjeverne Irske i Republike Irske, članice EU-a.



Riječ je o tome da se sačuva mirovni sporazum sklopljen na Veliki petak 1988. koji je okončao tri desetljeća krvavih sukoba u Sjevernoj Irskoj.



Britanci su u ožujku pristali da se u nacrt sporazuma o razdruživanju uključi mogućnost regulatorne usklađenosti EU-a i Sjeverne Irske dok se ne pronađe bolje rješenje.To "rezervno" rješenje na stolu je zbog britanskih crvenih linija, rekao je Barnier u ponedjeljak, budući da je London odlučio da će napustiti carinsku uniju i jedinstveno tržište.Po njemu, riječ je o "izvedivom rješenju" koje je predložio EU, a ne "dovođenju u pitanje ustavne cjelovitosti Ujedinjenog Kraljevstva" gdje neki strahuju od podizanja interne granice ako Sjeverna Irska ostane regulatorno usklađena s Unijom a ostatak zemlje ne.Barnier, koji će se tijekom dvodnevnog posjeta sastati s predstavnicima poslodavaca i poljoprivrednika s obje strane granice, pozvao je da se to pitanje, koje je po njemu tehničko, ne dramatizira.Irski premijer Leo Vardakar naglasio je da "Irska i EU ni u kojem slučaju ne žele anektirati" Sjevernu Irsku. Kazao je da rezervno rješenje nije nikome najbolja solucija, ali i da su britanske crvene linije glavne prepreke pronalasku boljeg rješenja.Barnier je u razgovoru za irski list Sunday Independent od nedjelje rekao da bi Britanija, budući da je zbog Brexita stvorila problem, trebala i predložiti praktično rješenje za pitanje irske granice, no to još nije učinila.