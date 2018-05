Glavni urednik Nacionala u Otvorenom: Afera Hotmail pokazuje da ima šanse za Hrvatsku, čestitam Indexu

Screenshot: HRT



OTVORENO na HTV-u sinoć se bavilo Aferom Hotmail, koju je otkrio Index.



U emisiji koju je uređivao i vodio Mislav Togonal govorilo se o aferi koja je (zasad) dovela do pada ministrice Dalić, a koju je otkrio Index. Unatoč činjenici da su jedini gosti u Otvorenom bili novinari, urednik nije za shodnim našao pozvati bilo koga od novinara Indexa, koji su i otkrili aferu.



U emisiji su gostovali novinar 24sata Ivan Pandžić, glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić, novinarka Večernjeg lista Marina Šunjerga i kolumnist Jutarnjeg lista Marko Biočina.



"Klika Martine Dalić zapasala je ključne gospodarske procese u zemlji"



Glavni urednik Nacionala bio je posebno oštar prema Martini Dalić i skupini Borg.



"Bivša potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić uvela je taj proces na krivoj strani zakona, samo je pitanje hoće li se to moći dokazati. Afera Hotmail otkrila je golemu količinu laži i prevara. U jednoj uređenoj zemlji protagonisti toga otišli bi u zatvor u nekoliko dana. Politička neodrživost takvog ponašanja došla je i do svijesti premijeru, a on će imati političke štete onoliko koliko će oklijevati da se odrješito ogradi od takvog ponašanja. Pitanje je ima li on snage to napraviti. Hrvatska se treba maknuti od ortačkog kapitalizma. Isti protagonisti Afere Hotmail sudjelovali su i u procesu traženja savjetnika za Inu. Ta je klika "zapasala" ključne gospodarske procese u ovoj zemlji. U sukobu interesa su i lažu", rekao je Jelinić.



Pandžić kaže da je zakon osmišljen kako bi se namirili oni koji su ga pisali osigurali kroz Lex Agrokor."Kada je Ramljak otišao, ugovori su ostali. Peruško ima iste savjetnike iz grupe Borg, po istoj cijeni, milijuni su uzeti. AlixPartners je odabran, iako su bili drugi po skupoći", rekao je Pandžić."Plenković ima stil 'sve će biti u redu', u kojem sedativno djeluje na javnost. Žalosno je što je Plenkoviću trebalo da mu odlazak Dalić netko sa strane uvjetuje", dodao je Pandžić.Na kraju emisije Jelinić je ustvrdio kako Afera Hotmail pokazuje i nešto pozitivno."Ja mislim da za ovu zemlju ima šanse, i ovo što se zbiva zadnjih 7 dana, pa u pojedinim dijelovima i nešto prije, pokazuje da izvanredni pojedinci pomiču neke stvari. Tu smo svi novinari, razumjet ćemo možda i malo kvalitetnije o čemu pričamo - od sveg srca čestitam kolegama iz Indexa na kvalitetno obavljenom poslu, a da za ovu zemlju ima nade, pokazuje što to ima utjecaja. Ima i za političku scenu nade jer reagira pod pritiskom", rekao je Jelinić.