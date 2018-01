Gradonačelnik Londona: Trump je napokon shvatio da je nepoželjan u Britaniji

Foto: Getty

AMERIČKI predsjednik Donald Trump "napokon je shvatio" koliko je snažno protivljenje njegovu planiranom posjetu Velikoj Britaniji, ocijenio je londonski gradonačelnik Sadiq Khan nakon što je Trump otkazao posjet toj zemlji.

"Mnogi Londončani jasno su dali do znanja da Donald Trump nije dobrodošao ovdje dok zastupa takva stajališta koja izazivaju podjele", rekao je. "Čini se da je to napokon shvatio."

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3